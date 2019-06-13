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«Зенит» и авиакомпания «Россия» осуждают поведение Лунёва в аэропорту

сегодня, 04:40

Авиакомпания «Россия» и «Зенит» опубликовали совместное заявление относительно инцидента с голкипером клуба Андреем Лунёвым, который в среду был задержан в аэропорту Внуково. Напомним, вратарь сборной России, будучи в нетрезвом состоянии, устроил скандал у стойки регистрации в аэропорту.

«Зенит» и «Россия» осуждают резкую реакцию Андрея Лунёва на ситуацию, сложившуюся во Внуково. 

Футболист Андрей Лунёв приносит искренние извинения за свои слова в адрес сотрудников аэропорта и авиакомпании: 

«Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений. Никаких претензий к авиакомпании „Россия“ у меня быть не может, всегда летал этой авиакомпанией и ценю уровень комфорта и безопасности. Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо». 

Со своей стороны «Россия» внимательно и всесторонне изучит все детали конфликта. 

ФК «Зенит» и авиакомпания «Россия» вместе держатся принципов взаимоуважения, о чём говорит результат долголетнего и плодотворного сотрудничества. 

Безопасность полётов – безусловный приоритет авиакомпании «Россия». Задача обеспечения безопасности требует со всей строгостью относиться к соблюдению правил поведения пассажирами как в терминале аэропорта, так и на борту воздушного судна. Авиакомпания «Россия» отмечает полную согласованность действий работников служб аэропорта Внуково, обслуживающих рейсы компании, и правоохранительных органов.

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Все комментарии
Павел Амурский
Павел Амурский
   22 / 758
сегодня в 05:30
Хамское обслуживание нравится свиньям и мужичью, большего они не заслужили.
No pupsiks
No pupsiks
   6 / 758
сегодня в 05:25
Какое пятно на авиакомпании она должна извиниться. А стыдно за свиней притарасовских.
Аксинья
Аксинья
   50 / 758
сегодня в 04:52
Дзюба также осуждает поступок Лунева и обещает на первых же сборах прогнать его через строй...
112910415
112910415
   90 / 758
сегодня в 04:48
о! клуб не поддержал своего бывшего вратаря...
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