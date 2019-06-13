«Зенит» и авиакомпания «Россия» осуждают поведение Лунёва в аэропорту

Авиакомпания «Россия» и «Зенит» опубликовали совместное заявление относительно инцидента с голкипером клуба , который в среду был задержан в аэропорту Внуково. Напомним, вратарь сборной России, будучи в нетрезвом состоянии, устроил скандал у стойки регистрации в аэропорту.

«Зенит» и «Россия» осуждают резкую реакцию Андрея Лунёва на ситуацию, сложившуюся во Внуково.

Футболист Андрей Лунёв приносит искренние извинения за свои слова в адрес сотрудников аэропорта и авиакомпании:

«Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений. Никаких претензий к авиакомпании „Россия“ у меня быть не может, всегда летал этой авиакомпанией и ценю уровень комфорта и безопасности. Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо».

Со своей стороны «Россия» внимательно и всесторонне изучит все детали конфликта.

ФК «Зенит» и авиакомпания «Россия» вместе держатся принципов взаимоуважения, о чём говорит результат долголетнего и плодотворного сотрудничества.

Безопасность полётов – безусловный приоритет авиакомпании «Россия». Задача обеспечения безопасности требует со всей строгостью относиться к соблюдению правил поведения пассажирами как в терминале аэропорта, так и на борту воздушного судна. Авиакомпания «Россия» отмечает полную согласованность действий работников служб аэропорта Внуково, обслуживающих рейсы компании, и правоохранительных органов.