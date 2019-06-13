Райола вновь может заниматься агентской деятельностью

сегодня, 21:12

Известный футбольный агент Мино Райола и его двоюродный брат Винченцо выиграли свои апелляции по поводу трехмесячного запрета на занятие агентской деятельностью.

Агенты были отстранены от работы из-за дела Джанлуки Скамакки, который обвинил их, что они пытаются переманить к себе игрока «Сассуоло», являющегося клиентом Скамакки.

Федеральный апелляционный суд Италии встал на сторону Райолы и отменил его бан, который должен был продолжиться до 9 августа.

Райола представляет ряд известных футболистов, в том числе Поля Погба, Златана Ибрагимовича, Матийса де Лигта, Марио Балотелли и Лоренцо Инсинье.