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Райола вновь может заниматься агентской деятельностью

сегодня, 21:12

Известный футбольный агент Мино Райола и его двоюродный брат Винченцо выиграли свои апелляции по поводу трехмесячного запрета на занятие агентской деятельностью.

Агенты были отстранены от работы из-за дела Джанлуки Скамакки, который обвинил их, что они пытаются переманить к себе игрока «Сассуоло», являющегося клиентом Скамакки.

Федеральный апелляционный суд Италии встал на сторону Райолы и отменил его бан, который должен был продолжиться до 9 августа.

Райола представляет ряд известных футболистов, в том числе Поля Погба, Златана Ибрагимовича, Матийса де Лигта, Марио Балотелли и Лоренцо Инсинье.

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ДСА
ДСА
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сегодня в 21:27
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