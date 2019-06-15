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Кержаков - о финале «Мемориала Гранаткина»: «Соперник сыграл лучше нас»

сегодня, 00:42
Аргентина (до 18)1 : 0Логотип футбольный клуб Россия (до 18)Россия (до 18)Матч завершен

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал поражение от Аргентины в финальном матче на турнире «Мемориал Валентина Гранаткина».

Наверное, результат объективен. Да, мы имели несколько возможностей, чтобы забить гол во втором тайме. Но, думаю, это было видно и со стороны, сборная Аргентины сыграла лучше в этом матче, чем мы, начиная с первых минут. По самоотдаче есть некоторые вопросы к ребятам.

Если говорить конкретно об этом матче, соперник был самым сильным на турнире. Мы до этого не сталкивались с такой интенсивностью игры. Плюс ребята в своих клубах тоже играют нечасто против соперников такого уровня. Наверное, к сожалению, мы проигрываем многим ведущим мировым и европейским командам в индивидуально-техническом оснащении. В каких-то стрессовых ситуациях на футбольном поле — если говорить о давлении соперника, о прессинге, о том, что противник чуть быстрее атакует тебя, когда принимаешь мяч, чем ты привык, — мы теряли очень много мячей, очень плохо принимали мячи… Этого и не хватило.

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