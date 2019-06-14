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Трабукки: «Еременко отказался от более выгодных предложений»

сегодня, 22:18

Марко Трабукки, агент полузащитника Романа Еременко, рассказал, что перед продлением контракта с «Ростовом» футболист отклонил более выгодные предложения.

Переговоры не были сложными. Президент «Ростова» и Роман решили все сами буквально за полчаса.

Повлияли ли на это решение теплые отношения с Карпиным? Это самое важное, но дело тут не только в теплых отношениях. Понимание футбола тренером также стало одной из причин.

Было три других клуба, которые интересовались Еременко, но Роман принял решение остаться в «Ростове». Он отказался от этих предложений, хотя два клуба предлагали были более выгодные условия в финансовом плане. Это меня очень удивило.

Готов ли Роман завершить карьеру в «Ростове»? Учитывая отношение и щедрость в адрес Романа со стороны президента клуба Арташеса Арутюнянца, думаю, что можно сказать и так.

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АС35
АС35
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сегодня в 22:25
Respect, Роман Алексеевич!!!
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