Трабукки: «Еременко отказался от более выгодных предложений»

Марко Трабукки, агент полузащитника , рассказал, что перед продлением контракта с «Ростовом» футболист отклонил более выгодные предложения.

Переговоры не были сложными. Президент «Ростова» и Роман решили все сами буквально за полчаса.

Повлияли ли на это решение теплые отношения с Карпиным? Это самое важное, но дело тут не только в теплых отношениях. Понимание футбола тренером также стало одной из причин.

Было три других клуба, которые интересовались Еременко, но Роман принял решение остаться в «Ростове». Он отказался от этих предложений, хотя два клуба предлагали были более выгодные условия в финансовом плане. Это меня очень удивило.

Готов ли Роман завершить карьеру в «Ростове»? Учитывая отношение и щедрость в адрес Романа со стороны президента клуба Арташеса Арутюнянца, думаю, что можно сказать и так.