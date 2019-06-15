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Тальяфико: «Месси по-прежнему голоден до побед со сборной»

сегодня, 15:00
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияЗавтра в 01:00 Не начался

Защитник «Аякса» и сборной Аргентины Николас Тальяфико рассказал о настроении нападающего команды Лионеля Месси. Завтра Аргентина начинает выступление на Кубке Америки матчем против Колумбии.

Мне повезло играть вместе с Месси. Я очень впечатлен его желанием побеждать, добиваться всё большего, это удивительно. У Лео всё в порядке, он спокоен и, как и перед чемпионатом мира, хочет достичь успеха. Он по-прежнему голоден до побед. Месси один из нас, а здесь каждый хочет внести свой вклад в общее дело, особенно, когда в команде есть такой человек, как Лионель.

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Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
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сегодня в 15:04
В Барселоне жирует, а в сборной садится на диету - вот что значит сбалансированное питание.
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