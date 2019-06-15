Тальяфико: «Месси по-прежнему голоден до побед со сборной»

Защитник «Аякса» и сборной Аргентины рассказал о настроении нападающего команды . Завтра Аргентина начинает выступление на Кубке Америки матчем против Колумбии.

Мне повезло играть вместе с Месси. Я очень впечатлен его желанием побеждать, добиваться всё большего, это удивительно. У Лео всё в порядке, он спокоен и, как и перед чемпионатом мира, хочет достичь успеха. Он по-прежнему голоден до побед. Месси один из нас, а здесь каждый хочет внести свой вклад в общее дело, особенно, когда в команде есть такой человек, как Лионель.