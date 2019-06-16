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«Вымой рот, прежде чем обо мне говорить», - Иммобиле ответил на обвинения

сегодня, 13:53

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле в резкой форме ответил в Инстаграме на обвинения об участии в договорных матчах в Испании. Иммобиле выступал за «Севилью» в 2015 году. 

Ты можешь критиковать меня, если я тебе не нравлюсь как футболист, но вымой рот, прежде чем говорить обо мне как о человеке. 

Есть моменты в жизни, с которыми нужно столкнуться, а не пережить. Бывают моменты, когда нужно действовать, а не спать. 

Случается так, что вам приходится кричать, кто вы есть, и не позволяйте никому указывать вам.

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