«Вымой рот, прежде чем обо мне говорить», - Иммобиле ответил на обвинения

Нападающий «Лацио» в резкой форме ответил в Инстаграме на обвинения об участии в договорных матчах в Испании. Иммобиле выступал за «Севилью» в 2015 году.

Ты можешь критиковать меня, если я тебе не нравлюсь как футболист, но вымой рот, прежде чем говорить обо мне как о человеке.

Есть моменты в жизни, с которыми нужно столкнуться, а не пережить. Бывают моменты, когда нужно действовать, а не спать.

Случается так, что вам приходится кричать, кто вы есть, и не позволяйте никому указывать вам.