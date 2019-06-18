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Уткин: «Я бы помог Платини бежать»

сегодня, 13:34

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал новость о задержании Мишеля Платини в связи с подозрениями в коррупции.

Вопрос, который никогда не придется решать на практике. Любимый футболист моего детства арестован. Редкость, да? Но тем не менее - как к этому отнестись? Жизнь, так сказать, длинная, полна соблазнов, как ночь - страхов... Мой ответ - который тоже никогда не придется проверять на практике - я б помог ему бежать, если что. 

У меня к Мишелю Платини особенные чувства и они не изменятся; убеждаюсь в этом сейчас, когда он, 63-летний, арестован по коррупционному обвинению, не вижу в этом ничего нереального и всё равно думаю всё время об этом повороте, мать её, судьбы. Выясняется, что любимый футболист - может, и чушь собачья, как любое чувство, но... Навсегда. Это сильнее меня, мало того - я этому с горьким удовольствием повинуюсь.

Как сказал один острослов о своем друге то ли на пожизненном, то ли на двух: «Он мой друг, он преступник, но не педофил и не насильник. А остальное случается». 

Мишель Платини, ты в моем сердце.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
   192 / 722
сегодня в 14:16
Принять от тебя помощь в побеге,может только слепой.
Не слабо храбрый утенок хлебнул,прежде чем разразиться таким комментарием...))))
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 722
сегодня в 14:02
Он не педофил,не насильник. П.дор? это случается
Robbaggio
Robbaggio ответил Морозовский
   259 / 722
сегодня в 13:55
Это который отец писателя?
311
311
   51 / 722
сегодня в 13:53
Васе в пору катиться, а не бежать!)
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   381 / 722
сегодня в 13:51
Давно уже есть такое ощущение, что Уткину все равно о чем говорить или писать, лишь бы его кто-нибудь слушал. Это не столько журналист, сколько артист разговорного жанра, юморист или клоун.
Gelious
Gelious
   47 / 722
сегодня в 13:49
О как задвинул. Без пузыря тут точно не обошлось.
АС35
АС35
   6 / 722
сегодня в 13:47
Какой-то словесный пoнос.

Было бы вполне достаточно:
Мишель Платини, ты в моем сердце. А остальное случается.
Морозовский
Морозовский
   2 / 722
сегодня в 13:45
Василий Гоголь, полетел на середину Днепра.
Footbolista
Footbolista ответил LOpp
   4 / 722
сегодня в 13:40
Лучше Мамаеву...кокорину пусть Миллер помогает....
Питер Ман
Питер Ман
   70 / 722
сегодня в 13:36
Спартаковский боров ещё и бегать умеет, не только лгать?
LOpp
LOpp
   21 / 722
сегодня в 13:36
помоги Кокорину!
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