Уткин: «Я бы помог Платини бежать»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал новость о задержании Мишеля Платини в связи с подозрениями в коррупции.

Вопрос, который никогда не придется решать на практике. Любимый футболист моего детства арестован. Редкость, да? Но тем не менее - как к этому отнестись? Жизнь, так сказать, длинная, полна соблазнов, как ночь - страхов... Мой ответ - который тоже никогда не придется проверять на практике - я б помог ему бежать, если что.

У меня к Мишелю Платини особенные чувства и они не изменятся; убеждаюсь в этом сейчас, когда он, 63-летний, арестован по коррупционному обвинению, не вижу в этом ничего нереального и всё равно думаю всё время об этом повороте, мать её, судьбы. Выясняется, что любимый футболист - может, и чушь собачья, как любое чувство, но... Навсегда. Это сильнее меня, мало того - я этому с горьким удовольствием повинуюсь.

Как сказал один острослов о своем друге то ли на пожизненном, то ли на двух: «Он мой друг, он преступник, но не педофил и не насильник. А остальное случается».

Мишель Платини, ты в моем сердце.