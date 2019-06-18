Колосков: «Я не верю в виновность Платини»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал задержание экс-главы УЕФА Мишеля Платини. Футбольного чиновника арестовали по подозрению в коррупции во время выбора места проведения ЧМ -2022.

Я участвовал в выборах страны-хозяйки ЧМ -2018 от нашей страны, Платини не проявлял себя негативно по отношению к нам. Что там с Катаром – не знаю. Но убежден, что информация о его участии в коррупционных схемах – странная. Мишель – достаточно обеспеченный человек с незапятнанной репутацией как футболиста, так и функционера. Не верю в его виновность.