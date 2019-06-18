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Колосков: «Я не верю в виновность Платини»

сегодня, 12:49

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал задержание экс-главы УЕФА Мишеля Платини. Футбольного чиновника арестовали по подозрению в коррупции во время выбора места проведения ЧМ-2022.

Я участвовал в выборах страны-хозяйки ЧМ-2018 от нашей страны, Платини не проявлял себя негативно по отношению к нам. Что там с Катаром – не знаю. Но убежден, что информация о его участии в коррупционных схемах – странная. Мишель – достаточно обеспеченный человек с незапятнанной репутацией как футболиста, так и функционера. Не верю в его виновность.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   110 / 725
сегодня в 13:02
Всем трудно верится.
ermak6848
ermak6848
   105 / 725
сегодня в 13:01
потому, что сам такой вячек... помню этого около футбола жучка с 60-х годов...
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 725
сегодня в 12:56
Колосков: я все расскажу,только оставть почетным
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   233 / 725
сегодня в 12:53
"Потому что не хочется верить, что когда нибудь поймают и меня"
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