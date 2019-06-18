Ла Лига предложила выбрать легенду чемпионата. Роналду в список не попал

Официальная страница чемпионата Испании в Facebook предложила своим подписчикам выбрать легенду Ла Лиги, прикрепив к посту коллаж с различными известными футболистами местного первенства. Интересно, что в перечень этих игроков не вошел экс-нападающий «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Ювентус». Отсутствие португальца вызвало большое удивление среди болельщиков, однако пресс-служба Ла Лиги пока на это никак не отреагировала.
«Выбери любимую легенду», — гласит сообщение.
Он даже в инстаграмме и на клубном тв, запретил показывать Роналду, что говорить, Реал даже с днем рождения не поздравил Роналду.
Ну ничего, президенты уходят и приходят, а пямять болельщиков нельзя стереть никакими Пересами.
Он даже в инстаграмме и на клубном тв, запретил показывать Роналду, что говорить, Реал даже с днем рождения не поздравил Роналду.
Ну ничего, президенты уходят и приходят, а пямять болельщиков нельзя стереть никакими Пересами.
Валерон - Месси - Торрес - Хоакин - Роналдо
Роналдиньо - Зидан - Хави - Рауль - Герреро
Джалминья - Вилья - Рикельме - Аймар - Это'О
Кто это 4й? Форма на форму "Алавеса" похожа.
Валерон - Месси - Торрес - Хоакин - Роналдо
Роналдиньо - Зидан - Хави - Рауль - Герреро
Джалминья - Вилья - Рикельме - Аймар - Это'О
Кто это 4й? Форма на форму "Алавеса" похожа.
Конечно пеналду не должно было быть здесь. Как бездомный по всем лигам шляется, какая нафиг легенда!
И это я говорю не из-за того что он был игроком реала.
Рауль тоже игрок реала но не восхищаться им невозможно.
Одного я бы не стал выбирать.
Мои легенды ла-лиги - Месси, Рауль, Хави, Иньеста.
Конечно пеналду не должно было быть здесь. Как бездомный по всем лигам шляется, какая нафиг легенда!
И это я говорю не из-за того что он был игроком реала.
Рауль тоже игрок реала но не восхищаться им невозможно.
Одного я бы не стал выбирать.
Мои легенды ла-лиги - Месси, Рауль, Хави, Иньеста.
Часто такие остаются потом функционерами клуба.
были люди в Ла-Лиге.
Например.
Ди Стефано, Пушкаш, Мичел, Йерро , Рауль, Зидан ( может быть) .
Шустер, Куман, Рональдинью, Субисаретта, Ромарио. Хави-Иньеста,
Для параллелей из других чемпинатов, на вскидку.
Беккенбауер, Фелис Магатт, Руменигге
Платини,Ксавьер Дзанетти, Паоло Мальдини, Пирло,
Кевин Киган, Кенни Далглиш, Кантона Джеррард , Бекхем,
Жан-Пьер Паппен, Жуниньо Пернамбукано
У Рональду нет харизмы.
Часто такие остаются потом функционерами клуба.
были люди в Ла-Лиге.
Например.
Ди Стефано, Пушкаш, Мичел, Йерро , Рауль, Зидан ( может быть) .
Шустер, Куман, Рональдинью, Субисаретта, Ромарио. Хави-Иньеста,
Для параллелей из других чемпинатов, на вскидку.
Беккенбауер, Фелис Магатт, Руменигге
Платини,Ксавьер Дзанетти, Паоло Мальдини, Пирло,
Кевин Киган, Кенни Далглиш, Кантона Джеррард , Бекхем,
Жан-Пьер Паппен, Жуниньо Пернамбукано
У Рональду нет харизмы.
Валерон - Месси - Торрес - Хоакин - Роналдо
Роналдиньо - Зидан - Хави - Рауль - ?
? - Вилья - Рикельме - Аймар - Это'О
Трех с ходу не узнал, кто это?
P.S. И какого Аспас, Навас, Аймар делают в легендах
Валерон - Месси - Торрес - Хоакин - Роналдо
Роналдиньо - Зидан - Хави - Рауль - ?
? - Вилья - Рикельме - Аймар - Это'О
Трех с ходу не узнал, кто это?
P.S. И какого Аспас, Навас, Аймар делают в легендах
ща там нет игроков мирового уровня,но они взяли ЛЧ,такое бывает.
ща там нет игроков мирового уровня,но они взяли ЛЧ,такое бывает.
Анри,может и не был ключевым,но отработал свой трансфер сполна.
Анри,может и не был ключевым,но отработал свой трансфер сполна.