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Ла Лига предложила выбрать легенду чемпионата. Роналду в список не попал

сегодня, 22:24

Официальная страница чемпионата Испании в Facebook предложила своим подписчикам выбрать легенду Ла Лиги, прикрепив к посту коллаж с различными известными футболистами местного первенства. Интересно, что в перечень этих игроков не вошел экс-нападающий «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Ювентус». Отсутствие португальца вызвало большое удивление среди болельщиков, однако пресс-служба Ла Лиги пока на это никак не отреагировала.

«Выбери любимую легенду», — гласит сообщение.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
   92 / 715
сегодня в 23:33
Бывает и такое,что тут сказать?!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   16 / 715
сегодня в 23:33
Если Яго Аспас - легенда Ла Лиги, то Кэролла можно в легенды АПЛ включать)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   16 / 715
сегодня в 23:32
Кто же все-таки №4? Я уже и комменты в фейсбуке посмотрел, ничего там не нашел, ТинАй и Гугл пробил, тоже не нашел)
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   22 / 715
сегодня в 23:30
Зашёл на страничку эту, почитал комментарии. Практически все пишут, что Роналду символ Ла Лиги, за Месси очень мало кто написал. Собственно, поэтому Роналду и не включили сюда, дабы в очередной раз не опозорить аргентинца. А то опять заплачет.
NGY
NGY ответил Зидан 1972
   20 / 715
сегодня в 23:28
ЭТО не уважение к Ла ЛИГЕ и это подтвердят даже болельщики Барселоны! Без него уровень чемпионата упал за сезон и это факт!!!!!!
Это все проделки Переса...!

Он даже в инстаграмме и на клубном тв, запретил показывать Роналду, что говорить, Реал даже с днем рождения не поздравил Роналду.

Ну ничего, президенты уходят и приходят, а пямять болельщиков нельзя стереть никакими Пересами.
allemz
allemz ответил Так Себе Аналитик
   37 / 715
сегодня в 23:25
Тамудо - Иньеста - Навас - ? - Аспас Валерон - Месси - Торрес - Хоакин - Роналдо Роналдиньо - Зидан - Хави - Рауль - Герреро Джалминья - Вилья - Рикельме - Аймар - Это'О Кто это 4й? Форма на форму "Алавеса" похожа.
Ну это же Хаби Прието. Только он сосьедадовец, ниже писал.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   16 / 715
сегодня в 23:20
Тамудо - Иньеста - Навас - ? - Аспас
Валерон - Месси - Торрес - Хоакин - Роналдо
Роналдиньо - Зидан - Хави - Рауль - Герреро
Джалминья - Вилья - Рикельме - Аймар - Это'О

Кто это 4й? Форма на форму "Алавеса" похожа.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   143 / 715
сегодня в 23:19
Легенда чего?? Нырков и симуляции??
Конечно пеналду не должно было быть здесь. Как бездомный по всем лигам шляется, какая нафиг легенда!
И это я говорю не из-за того что он был игроком реала.
Рауль тоже игрок реала но не восхищаться им невозможно.
Одного я бы не стал выбирать.
Мои легенды ла-лиги - Месси, Рауль, Хави, Иньеста.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   22 / 715
сегодня в 23:16
Не спорьте, просто Фейсбук Ла Лиги взломал каталонский глор.
allemz
allemz ответил Так Себе Аналитик
   37 / 715
сегодня в 23:13
Тамудо - Иньеста - Навас - ? - Аспас Валерон - Месси - Торрес - Хоакин - Роналдо Роналдиньо - Зидан - Хави - Рауль - ? ? - Вилья - Рикельме - Аймар - Это'О Трех с ходу не узнал, кто это? P.S. И какого Аспас, Навас, Аймар делают в легендах
Ну и слева от Вильи - Джалминья.
allemz
allemz ответил dimagas1
   37 / 715
сегодня в 23:12
4 сверху вроде Барраган. Возле Рауля наверно Мичел.
Возле Рауля - Герреро.
allemz
allemz ответил dimagas1
   37 / 715
сегодня в 23:10
4 сверху вроде Барраган. Возле Рауля наверно Мичел.
Это Прието. Если помнишь его по Сосьедаду. Год назад завершил карьеру.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 23:10
Сложно кого-то выбрать!
Roman73
Roman73
   300 / 715
сегодня в 23:08
Легенда , в данном контексте футболист определяющий лицо клуба, рисунок игры команды, авторитетный капитан или выдающиися плеймейкер .
Часто такие остаются потом функционерами клуба.
были люди в Ла-Лиге.
Например.
Ди Стефано, Пушкаш, Мичел, Йерро , Рауль, Зидан ( может быть) .
Шустер, Куман, Рональдинью, Субисаретта, Ромарио. Хави-Иньеста,
Для параллелей из других чемпинатов, на вскидку.
Беккенбауер, Фелис Магатт, Руменигге
Платини,Ксавьер Дзанетти, Паоло Мальдини, Пирло,
Кевин Киган, Кенни Далглиш, Кантона Джеррард , Бекхем,
Жан-Пьер Паппен, Жуниньо Пернамбукано
У Рональду нет харизмы.
dimagas1
dimagas1 ответил Так Себе Аналитик
   64 / 715
сегодня в 23:06
Тамудо - Иньеста - Навас - ? - Аспас Валерон - Месси - Торрес - Хоакин - Роналдо Роналдиньо - Зидан - Хави - Рауль - ? ? - Вилья - Рикельме - Аймар - Это'О Трех с ходу не узнал, кто это? P.S. И какого Аспас, Навас, Аймар делают в легендах
4 сверху вроде Барраган. Возле Рауля наверно Мичел.
311
311
   45 / 715
сегодня в 23:05
Семерка по счету Месси, тоже какой-никакой символизм! Если серьезно, автору пора завязывать с грибами!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Action
   16 / 715
сегодня в 23:04
Где Ривалдо?
Тут игроки XXI века, обрати внимание
Action
Action
   376 / 715
сегодня в 23:03
Где Ривалдо?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   16 / 715
сегодня в 23:02
Тамудо - Иньеста - Навас - ? - Аспас
Валерон - Месси - Торрес - Хоакин - Роналдо
Роналдиньо - Зидан - Хави - Рауль - ?
? - Вилья - Рикельме - Аймар - Это'О

Трех с ходу не узнал, кто это?

P.S. И какого Аспас, Навас, Аймар делают в легендах
allemz
allemz
   37 / 715
сегодня в 23:02
Волшебник Роналдиньо, однозначно.
311
311
   45 / 715
сегодня в 23:01
Где Карпин и Мостовой?)
dimagas1
dimagas1
   64 / 715
сегодня в 23:00
У Рикельме неудачное фото.
wingback
wingback
   249 / 715
сегодня в 23:00
Кто ж в здравом уме дырялду в легенды запишет? Если только Бадор...
da da da 1
da da da 1 ответил KilianMbap
   351 / 715
сегодня в 22:59
А сколько раз Ла-Лигу выиграл Аспас))?
а что нужно обязательно выигрывать Лигу?тем более с Сельтой?
KilianMbap
KilianMbap ответил da da da 1
   420 / 715
сегодня в 22:58
то что Роналду тут нет,это объяснимо. Рон в Примере ничем не запомнился,вот абсолютно. да он много забил,но эффективность этих крайне низкая,отсюда и всего 2 Примеры.
А сколько раз Ла-Лигу выиграл Аспас))?
Зидан 1972
Зидан 1972
   223 / 715
сегодня в 22:55
ЭТО не уважение к Ла ЛИГЕ и это подтвердят даже болельщики Барселоны! Без него уровень чемпионата упал за сезон и это факт!!!!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил da da da 1
   16 / 715
сегодня в 22:55
а причем тут это?в Валенсии легеда что ли не было?Сильва играя в Примере был на уровне +/- с Хави и Иньестой,а в АПЛ стал лучшим полузащитником АПЛ в 21 веке. Анри,может и не был ключевым,но отработал свой трансфер сполна.
Тут так уже два человека из "Валенсии" (это с первого взгляда, я не всех тут узнал), куда еще одного.
da da da 1
da da da 1 ответил dzvinka
   351 / 715
сегодня в 22:55
очевидно же, яго аспас. какая лига - такие и легенды. а где фотки судей и продажных бюрократов из федерации в первом ряду!?
Аспас игрок ТОП,Сельту тащил и тащит,чудом не вышел в финале ЛЕ со своим родным клубом,в Ливерпуле не заиграл да,но клуб специфический.
ща там нет игроков мирового уровня,но они взяли ЛЧ,такое бывает.
da da da 1
da da da 1 ответил Так Себе Аналитик
   351 / 715
сегодня в 22:53
Тут и так половину "Валенсии" засунули, куда еще Сильву. С Анри посмеялся, он в "Барселоне" вообще не был ключевым игроком.
а причем тут это?в Валенсии легеда что ли не было?Сильва играя в Примере был на уровне +/- с Хави и Иньестой,а в АПЛ стал лучшим полузащитником АПЛ в 21 веке.
Анри,может и не был ключевым,но отработал свой трансфер сполна.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dzvinka
   16 / 715
сегодня в 22:52
очевидно же, яго аспас. какая лига - такие и легенды. а где фотки судей и продажных бюрократов из федерации в первом ряду!?
Половина из прошлых бюрократов сейчас сидит, как, например, предшественник Тебаса Вильяр заодно со своими соратниками)) В робах их тюремных, что ли, фотать?)
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