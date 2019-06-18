Ла Лига предложила выбрать легенду чемпионата. Роналду в список не попал

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Официальная страница чемпионата Испании в Facebook предложила своим подписчикам выбрать легенду Ла Лиги, прикрепив к посту коллаж с различными известными футболистами местного первенства. Интересно, что в перечень этих игроков не вошел экс-нападающий «Реала» , ныне выступающий за «Ювентус». Отсутствие португальца вызвало большое удивление среди болельщиков, однако пресс-служба Ла Лиги пока на это никак не отреагировала.

«Выбери любимую легенду», — гласит сообщение.