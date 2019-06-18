Платини был арестован во Франции

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу французской полицией.
Функционера подозревают в коррупции при выборе места проведения чемпионата мира 2022 года. В 2010 году было решено провести мундиаль в Катаре, после чего некоторых футбольных чиновников обвинили в подкупе голосов в пользу заявки Катара.
Арабам вообще нельзя ЧМ никакие давать, потому что в их представлениях прав человека в принципе нет, а есть только права коренного арабского населения страны мужского пола.
Арабам вообще нельзя ЧМ никакие давать, потому что в их представлениях прав человека в принципе нет, а есть только права коренного арабского населения страны мужского пола.
мутнейший финал,тогда бразильцев могли остановить только судьи
мутнейший финал,тогда бразильцев могли остановить только судьи