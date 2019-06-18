Платини был арестован во Франции

сегодня, 11:39

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу французской полицией.

Функционера подозревают в коррупции при выборе места проведения чемпионата мира 2022 года. В 2010 году было решено провести мундиаль в Катаре, после чего некоторых футбольных чиновников обвинили в подкупе голосов в пользу заявки Катара.