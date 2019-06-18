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Платини был арестован во Франции

сегодня, 11:39

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу французской полицией.

Функционера подозревают в коррупции при выборе места проведения чемпионата мира 2022 года. В 2010 году было решено провести мундиаль в Катаре, после чего некоторых футбольных чиновников обвинили в подкупе голосов в пользу заявки Катара. 

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Все комментарии
League1
League1
   38 / 725
сегодня в 12:51
Это косвенная причина ареста. Основная - вручение вместе с Блаттером незаслуженных золотых мячей меське.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Incredulous
   3 / 725
сегодня в 12:49
или Форлану
Incredulous
Incredulous ответил 25процентный клоун
   85 / 725
сегодня в 12:44
Как минимум один в 2010 нужно точно отдать или Хави или Иньесте.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Так Себе Аналитик
   3 / 725
сегодня в 12:40
1400 уже ,надо байкотировать это действо
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 725
сегодня в 12:39
Кто то рискует остаться без приглашение на мундиаль и без ПСЖ...))))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   582 / 725
сегодня в 12:36
Они его с Блаттером попутали.
КЭТиК
КЭТиК
   144 / 725
сегодня в 12:29
Вовремя надо было валить из страны и просить российское гражданство.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   22 / 725
сегодня в 12:23
"На стройках к ЧМ-2022 погибли 1400 непальских рабочих. Данную информацию подтвердило правительство страны."

Арабам вообще нельзя ЧМ никакие давать, потому что в их представлениях прав человека в принципе нет, а есть только права коренного арабского населения страны мужского пола.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ygud
   3 / 725
сегодня в 12:23
+1500
мутнейший финал,тогда бразильцев могли остановить только судьи
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 725
сегодня в 12:21
Золотые мячики аргентинца двайте тоже отберем и отдадим заслужившим
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил ПерекатиПоле
   120 / 725
сегодня в 12:16
Так если почти доказали тот факт, что Катар ЧМ купил, будут ли его переносить?
" Почти доказали" ! Вы о чем, почтеннейший ?
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил ygud
   120 / 725
сегодня в 12:15
Неплохо бы проверить Платини по поводу ЧМ 98. Мутноватый финал получился.
Вас, уважаемый, тоже не мешало бы проверить на кое-что.
ygud
ygud
   629 / 725
сегодня в 12:06
Неплохо бы проверить Платини по поводу ЧМ 98. Мутноватый финал получился.
Сулейман Султан
Сулейман Султан
   172 / 725
сегодня в 12:06
Лионеля Месси не судят, он же - Бог.
Сулейман Султан
Сулейман Султан
   172 / 725
сегодня в 12:04
Его надо судить за то, что вручал игрокам и команде липовые награды(Золтой Мяч, Золотоя Бутса, лучший игрок месяца, лучший игрок турнира, обладатель ЛЧ).
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
   370 / 725
сегодня в 11:57
господа из уефа, вы совсем с дуба рухнули?? платини в тюрьму??
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   92 / 725
сегодня в 11:55
Задержан, арестован или доставлен в полицию для дачи показаний - этого мы не знаем, так как первичная информация СМИ, как правило, зачастую бывает недостоверной. Журналисты спешат с ее подачей, как, впрочем, и во всем мире,чтобы новость была "погорячее", а потому только через определенное время, когда выяснятся все обстоятельства дела, мы сможем убедиться, что же произошло на самом деле. Предполагаю, что Платини был всего лишь доставлен в полицию для дачи показаний.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   16 / 725
сегодня в 11:43
Так если почти доказали тот факт, что Катар ЧМ купил, будут ли его переносить?
cska plus
cska plus
   8 / 725
сегодня в 11:43
Кокоша с мамаем проложили дорожку в места не столь отдалённые для представителей футбольного мира.
АС35
АС35
   6 / 725
сегодня в 11:42
От сумы и от тюрьмы не зарекайся...
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