Ловчев: «„Фратрия“ хочет показать, что они главные и что командуют Федуном»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение о будущем полузащитника «красно-белых» в московской команде.

В «Спартаке» разговор идёт о том, что Денис Глушаков остаётся, и что претендентов на него нет. Я на эту ситуацию смотрю так. Не считаю, что возрастного игрока надо обязательно убирать. Но в данном случае есть ещё и история отношений между игроком (или игроками) и болельщиками.

Ребята из «Фратрии» всё равно будут против игроков, которые, как они считают, убирали Карреру. Но этим ребятам надо понять, что тренера убирают из-за отсутствия результата, только и всего.

Глушаков в такой ситуации как спортсмен молча должен доказывать, что в порядке, а не фамилию свою на футболке показывать. Глушакову не нужно выяснять отношения с болельщиками. Они, как и мы, ветераны, в конце концов, всё равно – за «Спартак».

Но при этом смотреть, как «Фратрия» хочет показать, что они – главные, что они командуют Федуном, тренерами и игроками, спокойно не могу.