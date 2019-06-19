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Ловчев: «„Фратрия“ хочет показать, что они главные и что командуют Федуном»

сегодня, 01:19

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение о будущем полузащитника «красно-белых» Дениса Глушакова в московской команде.

В «Спартаке» разговор идёт о том, что Денис Глушаков остаётся, и что претендентов на него нет. Я на эту ситуацию смотрю так. Не считаю, что возрастного игрока надо обязательно убирать. Но в данном случае есть ещё и история отношений между игроком (или игроками) и болельщиками. 

Ребята из «Фратрии» всё равно будут против игроков, которые, как они считают, убирали Карреру. Но этим ребятам надо понять, что тренера убирают из-за отсутствия результата, только и всего. 

Глушаков в такой ситуации как спортсмен молча должен доказывать, что в порядке, а не фамилию свою на футболке показывать. Глушакову не нужно выяснять отношения с болельщиками. Они, как и мы, ветераны, в конце концов, всё равно – за «Спартак». 

Но при этом смотреть, как «Фратрия» хочет показать, что они – главные, что они командуют Федуном, тренерами и игроками, спокойно не могу.

Вчера появился слух о том, что Глушаков продолжит карьеру в «Сочи».

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mihaluch
mihaluch
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сегодня в 02:24
Правильно сказано когда нет результата тренера надо убирать.
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