Газизов: «Евсеев против мата в „Уфе“»

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил работу главного тренера команды .

— Вадим Валентинович — молодец, справился с этим испытанием. Он принял команду в очень плохом психологическом состоянии. Ему удалось как-то наладить ситуацию. Я не могу сказать, что игра команды стала хорошей или плохой. Перед ним стояла задача остаться в РПЛ , и он ее выполнил. Значит, и решение назначить его было правильным. Естественно, он продолжит работать с командой, у него контракт еще на два года. Он молодой специалист, будем верить в его прогресс.

— При предыдущих наставниках Сергее Семаке и Дмитрии Кириченко в «Уфе» были штрафы за мат. Про Евсеева же известно, что он очень эмоциональный человек. При нем эти санкции отменили или он теперь сам платит штрафы?

— Евсеев так же, как и предыдущие наши тренеры, против мата. Но надо спросить у него самого, будет ли он продолжать штрафовать за нецензурную лексику. Точно могу сказать, что игроки нашей команды не косноязычные и стараются достойно вести себя на поле. Понятно, что всякое случается в футболе, это эмоциональный вид спорта. В то же время не могу сказать, что Вадим Валентинович очень резок в выражениях, нет, он очень аккуратен. Он был жестким футболистом, может быть, даже где-то агрессивным. Но как тренер он человек совершенно другого характера.