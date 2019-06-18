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Колосков: «Теоретически у Катара могут отобрать ЧМ-2022»

сегодня, 23:27

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал арест бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, который проходит по делу о коррупции при выборе Катара местом проведения ЧМ-2022.

Мишель был великим игроком, обладателем трех «Золотых мячей». Я его знаю как очень порядочного человека. Могу сказать только положительные слова. Для меня арест Мишеля по обвинению в коррупции – полная неожиданность. Я в шоке. Большое разочарование.

Оказался ли ЧМ-2022 в Катаре под угрозой? Так и получится, если докажут, что Платини и еще какие-нибудь функционеры были замешаны в скандале с получением прав на проведение турнира в Катаре. Тогда ФИФА будет вправе поставить вопрос о целесообразности переноса в другую страну. Теоретически такая вероятность существует.

Провести мундиаль могут многие страны. Только в Европе – Англия, Германия, Испания. Америка? Им не надо. У них уже есть ЧМ-2026.

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Все комментарии
drug01
drug01
   90 / 715
сегодня в 23:35
Интересно наблюдать чем все это закончится .....
wingback
wingback
   249 / 715
сегодня в 23:32
Двое пархатых Ося да Мойша развели арабов как лошков на несколько лярдов...
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