Колосков: «Теоретически у Катара могут отобрать ЧМ-2022»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал арест бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, который проходит по делу о коррупции при выборе Катара местом проведения ЧМ -2022.

Мишель был великим игроком, обладателем трех «Золотых мячей». Я его знаю как очень порядочного человека. Могу сказать только положительные слова. Для меня арест Мишеля по обвинению в коррупции – полная неожиданность. Я в шоке. Большое разочарование.

Оказался ли ЧМ -2022 в Катаре под угрозой? Так и получится, если докажут, что Платини и еще какие-нибудь функционеры были замешаны в скандале с получением прав на проведение турнира в Катаре. Тогда ФИФА будет вправе поставить вопрос о целесообразности переноса в другую страну. Теоретически такая вероятность существует.