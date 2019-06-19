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Газизов: «Российским клубам нужно играть больше матчей»

сегодня, 00:16

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своей позиции касательно возможного расширения РПЛ до 18 команд.

Убежден, что нужно играть больше матчей. В этом сезоне «Уфа» провела около 40 официальных встреч с учетом Лиги Европы, РПЛ, Кубка и переходных матчей. Хорошо, если такое количество игр будет у каждой команды, тогда все будут в равных условиях. Тогда и игроки, и чемпионат будут прогрессировать. Надо повышать средний уровень лиги и интенсивность матчей. Ни одна тренировка не заменит игры.

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АС35
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сегодня в 00:34
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своей позиции касательно возможного расширения РПЛ до 18 команд. .....Тогда и игроки, и чемпионат будут прогрессировать.....
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1123127/gazizov-shamil-ufa

Чтобы прогрессировать, надо, чтобы было меньше матчей разных по силе соперников.
Выяснили, кто сильнее, кто слабее. Далее: Сильные играют с сильными за звание Чемпиона и призовые места. За путёвку в ЛЧ, ЛЕ. Слабые выясняют отношения, кто останется играть в следующем сезоне в Премьер-Лиге, кто уйдёт на понижение, вылетает из лиги. Тогда действительно будут прогрессировать. А не добавив ещё две команды, плодить никому ненужные, неинтересные матчи. Матчи, в которых заведомо известен конечный результат.
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