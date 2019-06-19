Газизов: «Российским клубам нужно играть больше матчей»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своей позиции касательно возможного расширения РПЛ до 18 команд.

Убежден, что нужно играть больше матчей. В этом сезоне «Уфа» провела около 40 официальных встреч с учетом Лиги Европы, РПЛ , Кубка и переходных матчей. Хорошо, если такое количество игр будет у каждой команды, тогда все будут в равных условиях. Тогда и игроки, и чемпионат будут прогрессировать. Надо повышать средний уровень лиги и интенсивность матчей. Ни одна тренировка не заменит игры.