Комличенко - о возможном возвращении в РПЛ: «50 на 50»

Нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав» оценил вероятность своего возвращения в российскую лигу.

В процентном соотношении? 50 на 50, так что вероятность есть.

Факторов много. Чтобы все сошлось, нужно учитывать каждый. В первую очередь, понятно, смотрю, слабая или сильная команда. Дальше — кто тренер, надо обязательно поговорить с ним и со спортивным директором. Третье — обсуждаю с семьей. У меня был случай, когда после разговора с родными вариант отпадал. Вроде мне что-то понравилось, но потом обсудили, и я передумал.