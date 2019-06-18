ГлавнаяНовости

Комличенко - о возможном возвращении в РПЛ: «50 на 50»

сегодня, 23:14

Нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко оценил вероятность своего возвращения в российскую лигу.

В процентном соотношении? 50 на 50, так что вероятность есть.

Факторов много. Чтобы все сошлось, нужно учитывать каждый. В первую очередь, понятно, смотрю, слабая или сильная команда. Дальше — кто тренер, надо обязательно поговорить с ним и со спортивным директором. Третье — обсуждаю с семьей. У меня был случай, когда после разговора с родными вариант отпадал. Вроде мне что-то понравилось, но потом обсудили, и я передумал.

Комличенко в минувшем сезоне стал лучшим снайпером чемпионата Чехии, забив 29 голов. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Колосков: «Теоретически у Катара могут отобрать ЧМ-2022»
Сегодня, 23:27 Комментарии2
Комличенко: «Бесит стереотип о том, что футболисты глуповатые»
Сегодня, 22:33 Комментарии8
Бакаев: «Прекрасно понимаю, что сейчас будет тяжелее, чем в прошлом году»
Сегодня, 21:37 Комментарии3
Андрес Понсе: «„Ахмат“ - большой клуб, здесь я могу прогрессировать»
Сегодня, 21:11 Комментарии1
Гендиректор «Сочи» прокомментировал слухи о переходе Глушакова
Сегодня, 21:05 Комментарии9
Булыкин: «Сначала не хотел идти в политику, но потом загорелся»
Сегодня, 20:44 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Питер Ман
Питер Ман
   56 / 715
сегодня в 23:19
Комличенко - это Дзюба на минималках, а поэтому не удивлюсь, если он станет пупсиком в ближайшее время, Федун заманит народными миллионами. У Федуна и пупсиков очень большой комплекс появился, когда Артем ушел из пупсиков и бесплатно присоединился к Зениту, за который в последствии забил кучу мячей в том числе и пупсикам.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 715
сегодня в 23:14
ждем в Спартаке
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100