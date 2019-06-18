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Комличенко: «Бесит стереотип о том, что футболисты глуповатые»

сегодня, 22:33

Нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко рассказал, какие стереотипы о футболистах его раздражают.

Классика, что футболисты якобы глуповатые — но это не так, давно всем известно. Еще что мы все звездные — тоже мимо, мы нормальные, адекватные ребята, стараемся помогать окружающим. Я ни с одним таким стереотипом лично не сталкивался, но хочу еще раз прояснить: футболисты — такие же люди, просто более известные, и то, если по телевизору показывают. Меня, например, не показывают в России. Тут все спрашивают: «Комличенко? А кто это вообще?». 

Отметим, что Комличенко с недавних пор вызывается в сборную России. 

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АС35
АС35
   4 / 715
сегодня в 23:32
Умный человек на стереотипы раздражаться не будет, тем более бесится) Всё в этом мире относительно. Всех на один аршин мерить глупо.
beefs
beefs
   52 / 715
сегодня в 23:31
Разные бывают...
Питер Ман
Питер Ман
   56 / 715
сегодня в 23:20
Если клюнешь на нефтяные миллиарды Федуна, выкаченные из карманов граждан России, то подтвердишь стереотип
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 715
сегодня в 23:13
дзюбоваты
311
311
   45 / 715
сегодня в 22:57
Футболистам достаточно уметь считать, а школьную программу можно пустить по бороде!)
Павел Амурский
Павел Амурский
   21 / 715
сегодня в 22:56
Некоторые так просто дураки.
dzvinka
dzvinka
   76 / 715
сегодня в 22:52
глуповаты - это еще мягко сказано.
No pupsiks
No pupsiks
   13 / 715
сегодня в 22:51
Это он так пиарится? Ничего с него не выйдет, таких только к свиньям.
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