Комличенко: «Бесит стереотип о том, что футболисты глуповатые»

Нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав» рассказал, какие стереотипы о футболистах его раздражают.

Классика, что футболисты якобы глуповатые — но это не так, давно всем известно. Еще что мы все звездные — тоже мимо, мы нормальные, адекватные ребята, стараемся помогать окружающим. Я ни с одним таким стереотипом лично не сталкивался, но хочу еще раз прояснить: футболисты — такие же люди, просто более известные, и то, если по телевизору показывают. Меня, например, не показывают в России. Тут все спрашивают: «Комличенко? А кто это вообще?».