Платини освободили из-под стражи. Его также допрашивали о ЧМ в России

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Экс-президент УЕФА и бывший вице-президент ФИФА Мишель Платини во вторник был освобождён из-под стражи во Франции.

Полиция задержала 63-летнего функционера вчерашним утром в связи с расследованием дела о коррупции вокруг предстоящего чемпионата мира в Катаре. Сам Платини сообщил, что его также допрашивали о ЧМ -2018, который прошёл в России.

Это длилось долго, но, учитывая количество заданных вопросов, это не могло закончиться быстрее, так как мне задавали вопросы о Евро-2016, чемпионате мира в России, ЧМ в Катаре и о ФИФА .

Платини также добавил, что на все вопросы по перечисленным темам он отвечал «со спокойствием».