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Агент: «„Спартак“ предлагал больше денег, но Вильена выбрал „Краснодар“»

сегодня, 20:50

Мехмет Эсер, агент полузащитника сборной Нидерландов Тонни Вильены, перешедшего в «Краснодар», сообщил, что «Спартак» предлагал за футболиста больше денег.

Вильена выбрал «Краснодар». Мы обсуждали несколько вариантов продолжения его будущего, среди которых был и «Спартак». Конечно, «Спартак» предлагал футболисту больше денег, но для нас важна спортивная составляющая. «Краснодар» в прошлом чемпионате занял третье место и сыграет в отборочном раунде Лиги чемпионов. Поэтому этот клуб изначально нам был более интересен, чем «Спартак».

Мы просматривали игры обеих команд и решили, что «Краснодар» больше подходит Тонни из-за атакующего футбола. В частности, мы видели матчи с «Байером» и «Валенсией» в Лиге Европы, когда «Краснодар» играл превосходно. Эта команда играет красиво, открыто, любит атаковать. Кроме того, руководители клуба проявили явный интерес к Вильене.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   77 / 702
сегодня в 21:27
Это очевидно...
311
311
   36 / 702
сегодня в 21:22
В Спартак только педроши идут, обуть Федуна!)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   146 / 702
сегодня в 21:20
В спартак можно попасть только под бромонтаном, ну или если ты просто дикий зулус
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   224 / 702
сегодня в 21:19
Спартак следит за Краснодаром!) То Жиго увели, то Вильена хотели... Что дальше?)
Правдин Семён
Правдин Семён
   60 / 702
сегодня в 21:17
Правильно поступил.На данный момент, Спартак -бардак.
Don trambon
Don trambon
   114 / 702
сегодня в 21:15
Он не зобнин ташайка и другие иуды что бы гнаться за баблом в проекте федуна.
andreika20133
andreika20133
   312 / 702
сегодня в 21:10
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответил ошалевший
       178 / 702
    сегодня в 21:09
    Один ты приближенный знаток ))) читать тогда научись Спартак“ предлагал больше денег, но Вильена выбрал „Краснодар“»( Вильена выбрал Краснодар)
    beefs
    beefs
       67 / 702
    сегодня в 21:09
    Удачи в Краснодаре...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       14 / 702
    сегодня в 21:03
    Эх, не успели они в музей игрока сводить, на кубки посмотреть, звёзды пощитать...
    ошалевший
    ошалевший ответил ПерекатиПоле
       176 / 702
    сегодня в 21:02
    У спартака вообще свой скаутинг есть? Или они занимаются исключительно «уводом» игроков у конкурентов предлагая им много мазутных денег?
    про уводы тебе ли говорить,
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 702
    сегодня в 21:02
    Вильена знает толк в футболе. Гыгыгы
    Tommy Lee
    Tommy Lee
       279 / 702
    сегодня в 21:01
    Не захотел хрюкать
    МКС
    МКС
       273 / 702
    сегодня в 21:01
    Помница многие еврогранды выбирали Анжи

    И где та Анжи?
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       13 / 702
    сегодня в 20:56
    У спартака вообще свой скаутинг есть? Или они занимаются исключительно «уводом» игроков у конкурентов предлагая им много мазутных денег?
    particular
    particular
       7 / 702
    сегодня в 20:54
    Очевидная прагматичность игрока и агента!..:))
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       178 / 702
    сегодня в 20:52
    Футболист с головой дружит и поэтому выбрал Краснодар))))
    ermak6848
    ermak6848
       134 / 702
    сегодня в 20:52
    посмотрим на что способен
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