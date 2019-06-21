Агент: «„Спартак“ предлагал больше денег, но Вильена выбрал „Краснодар“»

Мехмет Эсер, агент полузащитника сборной Нидерландов , перешедшего в «Краснодар», сообщил, что «Спартак» предлагал за футболиста больше денег.

Вильена выбрал «Краснодар». Мы обсуждали несколько вариантов продолжения его будущего, среди которых был и «Спартак». Конечно, «Спартак» предлагал футболисту больше денег, но для нас важна спортивная составляющая. «Краснодар» в прошлом чемпионате занял третье место и сыграет в отборочном раунде Лиги чемпионов. Поэтому этот клуб изначально нам был более интересен, чем «Спартак».

Мы просматривали игры обеих команд и решили, что «Краснодар» больше подходит Тонни из-за атакующего футбола. В частности, мы видели матчи с «Байером» и «Валенсией» в Лиге Европы, когда «Краснодар» играл превосходно. Эта команда играет красиво, открыто, любит атаковать. Кроме того, руководители клуба проявили явный интерес к Вильене.