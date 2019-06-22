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Де Лаурентис: «Желаю, чтобы Сарри ничего не выиграл с „Ювентусом“»

сегодня, 06:19

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис вновь высказался о назначении экс-наставника «адзурри» Маурицио Сарри на пост главного тренера «Ювентуса».

Маурицио – хороший тренер, я давно его знаю. Я не удивлён [этому назначению], ведь в футболе больше нет верности клубным цветам. Он не выигрывал титулы с «Наполи», и может не выиграть их и с «Ювентусом». Он наш соперник, и я могу пожелать ему только этого.

В Неаполе Сарри считают предателем? Я за свободу выбора, поэтому с уважением отношусь к его решению. Каждый делает то, что хочет, но и сам несёт за это ответственность. Я никогда не верил в абсолютную любовь Сарри, и время доказало мою правоту. 

Я часто говорю о том, что я за моногамию. Я верю в брак и нахожусь в этом клубе уже 15 лет, хоть часть болельщиков и пыталась препятствовать этому. Недопонимания будут всегда, но важно оставаться верным своему делу и преданным голубым цветам. «Наполи» – выбор моего сердца, и это по-прежнему так.

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starche
starche
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сегодня в 06:26
Так и будет - 100%!
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