«Манчестер Сити» готов заплатить за Кулибали 120 млн евро

сегодня, 10:19

Сообщается, что «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении защитника «Наполи» .

Неаполитанский клуб готов продать одного из лидеров команды за 120 млн евро. Сумма очень большая, однако главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола желает, чтобы клуб подписал этого футболиста, поэтому «Ман Сити» готов выкупить Кулибали.

Ранее отмечалось, что Кулибали - главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед».