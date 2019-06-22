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«Манчестер Сити» готов заплатить за Кулибали 120 млн евро

сегодня, 10:19

Сообщается, что «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении защитника «Наполи» Калиду Кулибали

Неаполитанский клуб готов продать одного из лидеров команды за 120 млн евро. Сумма очень большая, однако главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола желает, чтобы клуб подписал этого футболиста, поэтому «Ман Сити» готов выкупить Кулибали. 

Ранее отмечалось, что Кулибали - главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
holms918
holms918
   534 / 709
сегодня в 10:52
Готов, значит пусть платит.
karnager
karnager
   273 / 709
сегодня в 10:39
За куни на бали? Много!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   175 / 709
сегодня в 10:38
купить под силу только Реалу,Барсе,ПСЖ и МС. правда заплатить такую сумму они способны,вопрос в другом стоит ли он столько. МЮ навряд ли купит, Погбу в этих пределах продать очень сложно. уверен,что и за 100 продадут,если будет серьёзное предложение от покупателя.
Юва бы давно его купила, но это сосна ламинированная под красное дерево.
311
311
   34 / 709
сегодня в 10:26
Обменять на Погба и по рукам!)
Igo0rek
Igo0rek
   40 / 709
сегодня в 10:22
Утка. Не будет Манчестер Сити покупать за такие деньги. Гвардиола сам говорил, что больше 100 млн выложит только за действительно выдающегося игрока, а к Кулибали это не относится.
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