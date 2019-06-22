«Ливерпуль» рассматривает вариант с возвращением Коутиньо

«Ливерпуль» рассматривает возможность возвращения полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, информирует источник.
Однако главным претендентом на бразильца по-прежнему является «Пари Сен-Жермен». «Барселона», по слухам, готова включить 27-летнего хавбека в сделку по возвращению форварда ПСЖ Неймара.
Интерес к Коутиньо также проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но футболист не хочет огорчать поклонников «Ливерпуля» переходом в МЮ, а лондонский клуб по-прежнему находится под трансферным запретом.
P. S. А вообще выглядит как попытка шевелить ПСЖ "торопитесь мол меняться, а то щас Ливер его вернет" =)))
P. S. А вообще выглядит как попытка шевелить ПСЖ "торопитесь мол меняться, а то щас Ливер его вернет" =)))