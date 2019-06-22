«Ливерпуль» рассматривает вариант с возвращением Коутиньо

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«Ливерпуль» рассматривает возможность возвращения полузащитника «Барселоны» , информирует источник.

Однако главным претендентом на бразильца по-прежнему является «Пари Сен-Жермен». «Барселона», по слухам, готова включить 27-летнего хавбека в сделку по возвращению форварда ПСЖ Неймара.