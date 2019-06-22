ГлавнаяНовости

«Ливерпуль» рассматривает вариант с возвращением Коутиньо

сегодня, 06:39

«Ливерпуль» рассматривает возможность возвращения полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, информирует источник.

Однако главным претендентом на бразильца по-прежнему является «Пари Сен-Жермен». «Барселона», по слухам, готова включить 27-летнего хавбека в сделку по возвращению форварда ПСЖ Неймара.

Интерес к Коутиньо также проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но футболист не хочет огорчать поклонников «Ливерпуля» переходом в МЮ, а лондонский клуб по-прежнему находится под трансферным запретом.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиЗидан не хочет менять Асенсио на Эриксена
Сегодня, 07:11 Комментарии1
Роке Меса сообщил о готовности покинуть «Севилью»
Сегодня, 03:35 Комментарии1
Фирпо: «Звонили ли мне из „Реала“? Спросите у них»
Сегодня, 03:21 Комментарии0
Слухи«Реал» решил отказаться от идеи с покупкой Неймара
Сегодня, 02:31 Комментарии11
СлухиДе Лигт будет зарабатывать в «Ювентусе» от 15 до 20 млн евро в год
Сегодня, 02:05 Комментарии5
СлухиАдебайор может вернуться в АПЛ
Сегодня, 01:42 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
shlifen
shlifen
   79 / 709
сегодня в 06:58
Вроде и можно бы поверить но два момента: 1 - такая инфа уже в сотый раз на соккере в перемешку с "остаётся", "едет в Париж", "едет в МЮ". 2 - за те деньги что за него хочет Барса он ЛФК не нужен. Лимонов за 60-70 они бы его сразу вернули, но за 100-120, ему - в Париж =))) Ну и не стоит забывать про моральный аспект при его уходе в Барсу, когда он играть и тренироваться отказывался...

P. S. А вообще выглядит как попытка шевелить ПСЖ "торопитесь мол меняться, а то щас Ливер его вернет" =)))
ДАША Д
ДАША Д
   157 / 709
сегодня в 06:45
Хороший запасной не повредит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100