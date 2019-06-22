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Кемпес: «Месси стоит взять передышку в выступлениях за сборную»

сегодня, 08:55

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Марио Кемпес в интервью TyC Sports сказал, что национальной команде следует избавиться от сильной зависимости от нападающего «альбиселесте» Лионеля Месси.

Учитывая нынешние обстоятельства, дать Месси передышку было бы неплохо. Возможно, он сам должен принять решение об отдыхе. 

Игроки сборной чувствуют, что должны отдать мяч Месси. Что будет, если убрать Лео из этой команды? Почему бы не попытаться создать команду без Месси? Это может помочь другим игрокам, которые хороши в своих клубах, расцвести в играх за сборную.

Аргентина набрала одно очко в первых двух матчах Кубка Америки.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 711
сегодня в 09:33
В 33 года брать паузу ???
Плохой совет....
амурец
амурец
   59 / 711
сегодня в 09:31
без Месси сборная добьётся многого, но как говорится хотят в сборной Аргентины быть бестрофейниками пусть тащат туда каталонский балласт
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   57 / 711
сегодня в 09:10
В Барселоне схожая ситуация. Слишком многие оглядываются на него и ждут что он один обыграет всех.
Gelious
Gelious
   45 / 711
сегодня в 09:03
Тут нужна передышка в виде принудительного вывода пешехода на пенсию
Pronto
Pronto
   128 / 711
сегодня в 09:00
У него одна передышка за другой, а толку от этого никакого.
Сборная Аргентины сама по себе - крепенькая команда, но вот поклонение каталонскому гению и вечные бездари на тренерском мостике ничего хорошего этой сборной не приносили и не принесут.
Akvarel
Akvarel
   56 / 711
сегодня в 09:00
А что он в ней так устал?
kotmyshka
kotmyshka
   76 / 711
сегодня в 08:58
Это так
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