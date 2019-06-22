Кемпес: «Месси стоит взять передышку в выступлениях за сборную»

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Марио Кемпес в интервью TyC Sports сказал, что национальной команде следует избавиться от сильной зависимости от нападающего «альбиселесте» Лионеля Месси.
Учитывая нынешние обстоятельства, дать Месси передышку было бы неплохо. Возможно, он сам должен принять решение об отдыхе.
Игроки сборной чувствуют, что должны отдать мяч Месси. Что будет, если убрать Лео из этой команды? Почему бы не попытаться создать команду без Месси? Это может помочь другим игрокам, которые хороши в своих клубах, расцвести в играх за сборную.
Аргентина набрала одно очко в первых двух матчах Кубка Америки.
Плохой совет....
Плохой совет....
Сборная Аргентины сама по себе - крепенькая команда, но вот поклонение каталонскому гению и вечные бездари на тренерском мостике ничего хорошего этой сборной не приносили и не принесут.
Сборная Аргентины сама по себе - крепенькая команда, но вот поклонение каталонскому гению и вечные бездари на тренерском мостике ничего хорошего этой сборной не приносили и не принесут.