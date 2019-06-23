Ледесма: «Бенитес помешан на футболе»

Бывший физиотерапевт «Ливерпуля» Феликс Ледесма вспомнил совместную работу с испанским тренером .

Это правда, что он помешан на футболе. Однажды Бенитес попал в больницу из-за проблем с почками, и пока лежал под кислородной маской в реанимации, снимал ее, чтобы по телефону сказать: «Так, завтра на тренировке вы делаете вот то, то и то. Как прошло все сегодня?». Врачи такие: «Нет, нет, пожалуйста, молчите, восстанавливайтесь, спокойно, тихо». Но он продолжал смотреть в ноутбук: «Нет, это упражнение не надо, надо вот то». Настолько он жил этим, возможно, даже перебарщивая. Но мы видим, что это приносило свои плоды.