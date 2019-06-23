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Силкин: «„Рома“ заработала на трансфере Понсе»

сегодня, 18:35

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал переход форварда «Ромы» Эсекеля Понсе в «Спартак».

Понятно, что «Рома» заработала. Однако это сфера главного тренера: наставник команды подбирает под стиль игры, под какие-то моменты. В начале чемпионата мы все увидим. Сейчас вот, например, ЦСКА подписал Влашича - здесь, конечно, все ясно: игрок неплохо проявил себя в прошлом сезоне. Поэтому было принято такое решение. Это серьезный трансфер. Если футболист будет играть так же, как играл, ЦСКА еще может в дальнейшем на нем заработать. В случае с Понсе, усиление это или нет, говорить рано. У «Спартака» много народа уже проходило - особо некого выделить. Хотя это не только в «Спартаке» - это в нашем футболе часто так. Игроки приезжают, играют, но остывают и потом то, что могут, то и показывают. Не всегда так, но часто бывает.

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makkie
makkie
   35 / 671
сегодня в 18:48
На чем и как заработала? Понсе продали, как пишут - за 3 млн евро.
Столько же Рома заплатила при его переходе из Аргентины.

Сообщается, что «Рома» получит один миллион евро, если футболист сыграет 60 % матчей в сезоне. При этом на поле нужно провести не менее 45 минут.

Еще один миллион римляне получат от выхода «Спартака» в Лигу чемпионов и два миллиона – в случае победы в чемпионате России. При этом общая сумма бонусов не превысит три миллиона.
ABir
ABir
   326 / 671
сегодня в 18:46
Рома и продавала, чтобы заработать
Байкал-38
Байкал-38
   18 / 671
сегодня в 18:40
ЦСКА покупая Влашича знал, что делает. Тем более он реально стоит этих денег и если продолжит в таком же духе, то цена ещё вырастит.
Спартак же купив Понсе переплатил как минимум в два раза и теперь осталось только посмотреть, что из этого получится.
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 671
сегодня в 18:38
Кони прицепом?))
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