Силкин: «„Рома“ заработала на трансфере Понсе»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал переход форварда «Ромы» Эсекеля Понсе в «Спартак».
Понятно, что «Рома» заработала. Однако это сфера главного тренера: наставник команды подбирает под стиль игры, под какие-то моменты. В начале чемпионата мы все увидим. Сейчас вот, например, ЦСКА подписал Влашича - здесь, конечно, все ясно: игрок неплохо проявил себя в прошлом сезоне. Поэтому было принято такое решение. Это серьезный трансфер. Если футболист будет играть так же, как играл, ЦСКА еще может в дальнейшем на нем заработать. В случае с Понсе, усиление это или нет, говорить рано. У «Спартака» много народа уже проходило - особо некого выделить. Хотя это не только в «Спартаке» - это в нашем футболе часто так. Игроки приезжают, играют, но остывают и потом то, что могут, то и показывают. Не всегда так, но часто бывает.
Столько же Рома заплатила при его переходе из Аргентины.
Сообщается, что «Рома» получит один миллион евро, если футболист сыграет 60 % матчей в сезоне. При этом на поле нужно провести не менее 45 минут.
Еще один миллион римляне получат от выхода «Спартака» в Лигу чемпионов и два миллиона – в случае победы в чемпионате России. При этом общая сумма бонусов не превысит три миллиона.
Столько же Рома заплатила при его переходе из Аргентины.
Сообщается, что «Рома» получит один миллион евро, если футболист сыграет 60 % матчей в сезоне. При этом на поле нужно провести не менее 45 минут.
Еще один миллион римляне получат от выхода «Спартака» в Лигу чемпионов и два миллиона – в случае победы в чемпионате России. При этом общая сумма бонусов не превысит три миллиона.
Спартак же купив Понсе переплатил как минимум в два раза и теперь осталось только посмотреть, что из этого получится.
Спартак же купив Понсе переплатил как минимум в два раза и теперь осталось только посмотреть, что из этого получится.