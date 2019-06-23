Силкин: «„Рома“ заработала на трансфере Понсе»

Бывший тренер «Динамо» прокомментировал переход форварда «Ромы» в «Спартак».

Понятно, что «Рома» заработала. Однако это сфера главного тренера: наставник команды подбирает под стиль игры, под какие-то моменты. В начале чемпионата мы все увидим. Сейчас вот, например, ЦСКА подписал Влашича - здесь, конечно, все ясно: игрок неплохо проявил себя в прошлом сезоне. Поэтому было принято такое решение. Это серьезный трансфер. Если футболист будет играть так же, как играл, ЦСКА еще может в дальнейшем на нем заработать. В случае с Понсе, усиление это или нет, говорить рано. У «Спартака» много народа уже проходило - особо некого выделить. Хотя это не только в «Спартаке» - это в нашем футболе часто так. Игроки приезжают, играют, но остывают и потом то, что могут, то и показывают. Не всегда так, но часто бывает.