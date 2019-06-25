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Ди Бьяджо - об увольнении: «Не считаю, что это неудача для меня»

сегодня, 14:01

Тренер Луиджи Ди Бьяджо прокомментировал свое увольнение с поста руководителя молодежной команды Италии (до 21).

На этом мой опыт заканчивается, и я считаю правильным разделять результаты этих лет и события чемпионата Европы. Если перезапуск итальянского футбола был одной из главных целей, то я могу сказать, что я проделал отличную работу, воспитывая молодых ребят, которые попали во взрослую команду Италии. 

Кроме того, на чемпионате Европы мы соперничали с сильными соперниками, мы играли хорошо, мы были командой. Конечный результат, однако, является больным вопросом, и я несу за это ответственность. Я не могу радоваться, но и не считаю, что это неудача для меня. 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 659
сегодня в 14:29
Не вышли из группы по глупости.
ДСА
ДСА
   99 / 659
сегодня в 14:23
На Польшу не настроились, а так все было отлично.
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