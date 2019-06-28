ГлавнаяНовости

Панов: «Понсе поймет, что „Спартак“ действительно значимый для всех клуб»

сегодня, 17:51

Известный болельщик «Спартака» Александр Панов считает, что новобранец команды Эсекель Понсе сможет заиграть в России.

На самом деле это уже восьмой аргентинец в нашей команде, во всяком случае, далеко не первый. Наверное, пища для размышлений была для людей, занимающихся селекцией после того, как неплохо зарекомендовали себя те из аргентинцев, которые проявили себя в «Зените». Это хорошие качественные футболисты. Понсе - молодой амбициозный футболист, который имеет все возможности играть на хорошем уровне. Сейчас российский футбол развивается, поэтому те, кто выступает здесь, понимают, что показать себя здесь - это неплохо.

Сам Понсе говорит, что проникся идеей, для него это очень интересный вызов. Все-таки «Спартак» - один из самых титулованных клубов, выиг­рал больше всех чемпионств в России. Понсе хочет играть в такой команде и показать себя болельщикам. Когда он выйдет на поле, ощутит, как поддерживают московский «Спартак» болельщики, поймёт, что это действительно значимый для всех клуб. Когда он будет играть и забивать, ощутит любовь болельщиков. Конечно, всё зависит от игрока, от адаптации.

То, что он аргентинец - это неплохо, посмотрим. Он будет единственным аргентинцем в «Спартаке». Ему есть что доказывать, что показывать. Понсе понимает, что если он себя проявит с лучшей стороны, то другие клубы поймут, что можно искать усиление футболистами именно этой страны. Надеюсь, что аргентинцы не подведут нас.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Понсе: «Буду делать всё, чтобы вернуться в ЛЧ вместе со „Спартаком“»
Сегодня, 18:31 Комментарии5
Понсе: «Надеюсь, что Месси сможет завоевать трофей со сборной»
Сегодня, 18:11 Комментарии1
Панов: «Хочу купить акции „Спартака“»
Сегодня, 18:03 Комментарии12
Панов: «Сейчас куда ни плюнь - везде Дзюба»
Сегодня, 17:40 Комментарии52
Панов: «У меня голова кружилась, но звездной болезнью я не болел»
Сегодня, 17:33 Комментарии6
Понсе: «У Кононова есть стержень»
Сегодня, 17:21 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КАМЮ
КАМЮ
   49 / 653
сегодня в 18:14
Искренняя любовь болельщиков проявится совсем скоро: "Понсе, иди сюда, ёпт!"
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   50 / 653
сегодня в 18:14
    Свинодел
    Свинодел
       137 / 653
    сегодня в 18:11
    На спартаке легко очки набирать, если судья честный.
    морозз
    морозз
       40 / 653
    сегодня в 18:08
      Boxert
      Boxert
         131 / 653
      сегодня в 17:59
      Значимый для Шкендий и Рапидов, более легкого соперника для них не найти.
      drug01
      drug01
         76 / 653
      сегодня в 17:58
      Время покажет..
      Байкал-38
      Байкал-38
         17 / 653
      сегодня в 17:56
      В нашей стране любят цирк!
      Alvish
      Alvish
         173 / 653
      сегодня в 17:55
      Спартак для того и существует, чтобы позорить себя и страну.
      cska plus
      cska plus
         2 / 653
      сегодня в 17:53
      Понсе поймёт в какое де...мо он ввязался.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100