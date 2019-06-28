Панов: «Понсе поймет, что „Спартак“ действительно значимый для всех клуб»

Известный болельщик «Спартака» считает, что новобранец команды сможет заиграть в России.

На самом деле это уже восьмой аргентинец в нашей команде, во всяком случае, далеко не первый. Наверное, пища для размышлений была для людей, занимающихся селекцией после того, как неплохо зарекомендовали себя те из аргентинцев, которые проявили себя в «Зените». Это хорошие качественные футболисты. Понсе - молодой амбициозный футболист, который имеет все возможности играть на хорошем уровне. Сейчас российский футбол развивается, поэтому те, кто выступает здесь, понимают, что показать себя здесь - это неплохо.

Сам Понсе говорит, что проникся идеей, для него это очень интересный вызов. Все-таки «Спартак» - один из самых титулованных клубов, выиг­рал больше всех чемпионств в России. Понсе хочет играть в такой команде и показать себя болельщикам. Когда он выйдет на поле, ощутит, как поддерживают московский «Спартак» болельщики, поймёт, что это действительно значимый для всех клуб. Когда он будет играть и забивать, ощутит любовь болельщиков. Конечно, всё зависит от игрока, от адаптации.

То, что он аргентинец - это неплохо, посмотрим. Он будет единственным аргентинцем в «Спартаке». Ему есть что доказывать, что показывать. Понсе понимает, что если он себя проявит с лучшей стороны, то другие клубы поймут, что можно искать усиление футболистами именно этой страны. Надеюсь, что аргентинцы не подведут нас.