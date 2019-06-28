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Панов: «Хочу купить акции „Спартака“»

сегодня, 18:03

Известный болельщик «Спартака» Александр Панов прокомментировал желание владельца москвичей Леонида Федуна передать клуб болельщикам.

Я знаю, что такая практика в Европе есть, когда болельщики имеют отношение к клубу. Не просто как люди, которые приходят на стадион, а как люди, которые влияют на принятие решений, на политику. Это хороший шаг. Я не знаю, как это будет выглядеть в России, потому что у нас никто никогда подобного не делал. Если будет такая ситуация, что это, возможно, я буду акционером «Спартака». Хочу купить акции. Если помечтать, то я бы вообще хотел бы быть владельцем «Спартака», купить все акции. Идея хорошая, она могла бы пойти на пользу «Спартаку». Если Федун так говорит, значит, он понимает, о чём говорит. Это же не спонтанное решение от фонаря, он просто понял, что болельщики влияют на жизнь команды.

Мы же обсуждаем трансферы, нравятся они нам или нет - это тоже часть футбола. Очень трудно понять сейчас, как это будет выглядеть в России, посмотрим. Я считаю, что это хороший ход для нас, болельщиков, которые будут определять политику клуба.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   116 / 652
сегодня в 19:53
Туфта, которую обсуждать нет смысла.
wingback
wingback
   145 / 652
сегодня в 19:52
Меня разочаровывает редакция Soccer.hRu...
wingback
wingback
   145 / 652
сегодня в 19:46
    EAGuar As
    EAGuar As ответил КАМЮ
       69 / 652
    сегодня в 19:41
    Кстати сегодня обьявили что если что не так с полем Арсенала то .... на матч с ЦСКА поедет не молодежа , а Химик-Арсенал (Новомосковск). .... 😍🤩😋
    Footbolista
    Footbolista
       7 / 652
    сегодня в 19:24
    Денежные конебомжи прикупят акции и будут тайно топить за Спартак )...
    n272nm
    n272nm
       231 / 652
    сегодня в 19:24
    Продайте дураку акций Спартака. Ему, Кафельникову и Назарову, а потом транслируйте, как они друг другу будут морды бить принимая решения, бугага :)))
    Nikola45
    Nikola45
       165 / 652
    сегодня в 19:23
      КАМЮ
      КАМЮ ответил EAGuar As
         46 / 652
      сегодня в 19:20
      Фигасе Михаил . Не ожидал от болельщика ЦСКА . Неужели ты ценишь акции Спартака выше их рыночной стоимости ? Вот порадовал так порадовал ... 😍🤩😋⚠️🐎
      Ты забыл главный принцип пирамиды - выигрывает только первый.
      А им себя Федун назначил ))).

      Вступайте в ОАО(Общество Акционерного Обмана) Спартак
      EAGuar As
      EAGuar As ответил КАМЮ
         69 / 652
      сегодня в 19:04
      Фигасе Михаил .
      Не ожидал от болельщика ЦСКА .
      Неужели ты ценишь акции Спартака выше их рыночной стоимости ?
      Вот порадовал так порадовал ... 😍🤩😋⚠️🐎
      EAGuar As
      EAGuar As
         69 / 652
      сегодня в 19:01
      Делай как тебе удобнее .
      311
      311
         31 / 652
      сегодня в 18:49
      Акции то убыточные, глупо будет рассчитывать на какие-то дивиденды!)
      kotmyshka
      kotmyshka
         59 / 652
      сегодня в 18:41
      Одна-две акции не позволят влиять ни на что...
      grazie100
      grazie100
      сегодня в 18:30
      Очень интересно , но это напоминает игру в напёрсток, когда вас очень хотят одеть...
      КАМЮ
      КАМЮ
         46 / 652
      сегодня в 18:28
      Нормальную цену за СпаМ никто не даст.
      Вот Федун и решил сыграть с болелами в МММ.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         15 / 652
      сегодня в 18:24
      Как то много Пельменя сегодня.
      А федун молодца, хочет перевесить все на болел. Одни набедокурили на стадио, другие штраф заплатили. Со своих процентов от акций...
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         14 / 652
      сегодня в 18:22
      Ох, и передерутся!!! Рейнгольда сразу где нибудь в подворотне придушат.
      Все это сказки !!! Не быть такому, а если и произойдет данное недоразумение - это будет крах Спартаку!!!
      борька
      борька
         63 / 652
      сегодня в 18:18
      У нас в россии все непредсказуему, сегодня дадут,завтра отберут!
      Акцивый бред, поднять шумиху!
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
         304 / 652
      сегодня в 18:16
      У бомжей паника. ха ха ха ха
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 652
      сегодня в 18:13
        beefs
        beefs
           73 / 652
        сегодня в 18:10
        какая наивность...
        Чингачгук
        Чингачгук
           87 / 652
        сегодня в 18:07
        Купит и продаст, это в духе иуды.
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