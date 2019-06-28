Панов: «Хочу купить акции „Спартака“»

Известный болельщик «Спартака» прокомментировал желание владельца москвичей Леонида Федуна передать клуб болельщикам.

Я знаю, что такая практика в Европе есть, когда болельщики имеют отношение к клубу. Не просто как люди, которые приходят на стадион, а как люди, которые влияют на принятие решений, на политику. Это хороший шаг. Я не знаю, как это будет выглядеть в России, потому что у нас никто никогда подобного не делал. Если будет такая ситуация, что это, возможно, я буду акционером «Спартака». Хочу купить акции. Если помечтать, то я бы вообще хотел бы быть владельцем «Спартака», купить все акции. Идея хорошая, она могла бы пойти на пользу «Спартаку». Если Федун так говорит, значит, он понимает, о чём говорит. Это же не спонтанное решение от фонаря, он просто понял, что болельщики влияют на жизнь команды.

Мы же обсуждаем трансферы, нравятся они нам или нет - это тоже часть футбола. Очень трудно понять сейчас, как это будет выглядеть в России, посмотрим. Я считаю, что это хороший ход для нас, болельщиков, которые будут определять политику клуба.