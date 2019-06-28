Панов: «Хочу купить акции „Спартака“»

Известный болельщик «Спартака» Александр Панов прокомментировал желание владельца москвичей Леонида Федуна передать клуб болельщикам.
Я знаю, что такая практика в Европе есть, когда болельщики имеют отношение к клубу. Не просто как люди, которые приходят на стадион, а как люди, которые влияют на принятие решений, на политику. Это хороший шаг. Я не знаю, как это будет выглядеть в России, потому что у нас никто никогда подобного не делал. Если будет такая ситуация, что это, возможно, я буду акционером «Спартака». Хочу купить акции. Если помечтать, то я бы вообще хотел бы быть владельцем «Спартака», купить все акции. Идея хорошая, она могла бы пойти на пользу «Спартаку». Если Федун так говорит, значит, он понимает, о чём говорит. Это же не спонтанное решение от фонаря, он просто понял, что болельщики влияют на жизнь команды.
Мы же обсуждаем трансферы, нравятся они нам или нет - это тоже часть футбола. Очень трудно понять сейчас, как это будет выглядеть в России, посмотрим. Я считаю, что это хороший ход для нас, болельщиков, которые будут определять политику клуба.
Вот что алкоголь делает!
Тарасята это антиреклама спиртного для не окрепших умов ))
Вот что алкоголь делает!
Тарасята это антиреклама спиртного для не окрепших умов ))
А им себя Федун назначил ))).
Вступайте в ОАО(Общество Акционерного Обмана) Спартак
А им себя Федун назначил ))).
Вступайте в ОАО(Общество Акционерного Обмана) Спартак
Не ожидал от болельщика ЦСКА .
Неужели ты ценишь акции Спартака выше их рыночной стоимости ?
Вот порадовал так порадовал ... 😍🤩😋⚠️🐎
Не ожидал от болельщика ЦСКА .
Неужели ты ценишь акции Спартака выше их рыночной стоимости ?
Вот порадовал так порадовал ... 😍🤩😋⚠️🐎
Вот Федун и решил сыграть с болелами в МММ.
Вот Федун и решил сыграть с болелами в МММ.
А федун молодца, хочет перевесить все на болел. Одни набедокурили на стадио, другие штраф заплатили. Со своих процентов от акций...
А федун молодца, хочет перевесить все на болел. Одни набедокурили на стадио, другие штраф заплатили. Со своих процентов от акций...
Все это сказки !!! Не быть такому, а если и произойдет данное недоразумение - это будет крах Спартаку!!!
Все это сказки !!! Не быть такому, а если и произойдет данное недоразумение - это будет крах Спартаку!!!
Акцивый бред, поднять шумиху!
Акцивый бред, поднять шумиху!