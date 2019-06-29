Б. Игнатьев: «Новички позволят „Краснодару“ придерживаться своего курса»

Бывший наставник сборной России поделился впечатлениями от игры Кубка «Матч Премьер» между «Краснодаром» и ЦСКА .

«Краснодар» работает по определенным лекалам. Клуб всегда старается играть в зрелищный футбол и подбирает под эту задачу соответствующих футболистов. Летом команду покинул важный игрок Маурисио Перейра, но в матче с ЦСКА мы впервые увидели новичка команды Юнеса Намли. Понятно, что он еще очень далек от своей оптимальной физической формы, но этот футболист точно вписывается в философию «Краснодара». Уверен, новые игроки позволят «горожанам» продолжать придерживаться заданного курса в развитии. В целом и кубанцы, и «армейцы» пока только набирают форму, но уже видно их поступательное движение.