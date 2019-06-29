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Б. Игнатьев: «Новички позволят „Краснодару“ придерживаться своего курса»

29 июня 2019, 08:46
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от игры Кубка «Матч Премьер» между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Краснодар» работает по определенным лекалам. Клуб всегда старается играть в зрелищный футбол и подбирает под эту задачу соответствующих футболистов. Летом команду покинул важный игрок Маурисио Перейра, но в матче с ЦСКА мы впервые увидели новичка команды Юнеса Намли. Понятно, что он еще очень далек от своей оптимальной физической формы, но этот футболист точно вписывается в философию «Краснодара». Уверен, новые игроки позволят «горожанам» продолжать придерживаться заданного курса в развитии. В целом и кубанцы, и «армейцы» пока только набирают форму, но уже видно их поступательное движение.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Игнатьев Борис
Источник: iz.ruРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
beefs
beefs
   66 / 686
29 июня в 10:36
Все увидим в ЕвроКубках....
борька
борька
   79 / 686
29 июня в 09:12
Чужие хоиоши, но своих воспитанников губить нельзя
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 08:58
Они не покупают кота в мешке как это делает федун.
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