«Ахмат»: «Конфликты Дениса со „Спартаком“ нас не смущали»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал про конфликты полузащитника со «Спартаком».

Конфликты Дениса нас не смущали. Везде разные ситуации, одна сторона не бывает виноватой. В любом конфликте виноваты две стороны. Мы с ним беседовали на эти темы, он рассказал свою ситуацию. Парень молодой, вешать ярлыки неправильно. Он хочет доказать, и мы ему эту возможность предоставляем.