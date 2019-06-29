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«Ахмат»: «Конфликты Дениса со „Спартаком“ нас не смущали»

29 июня 2019, 15:17

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал про конфликты полузащитника Дениса Глушакова со «Спартаком». 

Конфликты Дениса нас не смущали. Везде разные ситуации, одна сторона не бывает виноватой. В любом конфликте виноваты две стороны. Мы с ним беседовали на эти темы, он рассказал свою ситуацию. Парень молодой, вешать ярлыки неправильно. Он хочет доказать, и мы ему эту возможность предоставляем.

Напомним, что сегодня «Ахмат» объявил о подписании бывшего капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   78 / 686
29 июня в 18:09
Ахмат - идеальное убежище.
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 15:29
Понятно, что Кадыров не федун и церемониться с губошлёпом не будет да и вообще, скорее всего договорились так, что при появлении Рамзана губошлёп кланится и падает на колени.
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