ГлавнаяНовости

Дубль «Локомотива» забил 9 голов «Шеффилду»

29 июня 2019, 20:18
КазанкаЛоготип футбольный клуб Казанка (Москва)9 : 1Логотип футбольный клуб Шеффилд ФК (Дронфилд)Шеффилд ФКМатч завершен

Дубль «Локомотива» «Казанка» разгромил «Шеффилд» со счетом 9:1 в товарищеском матче.

Напомним, что «Шеффилд» провел в России четыре игры и во всех четырех играх потерпел поражения. «Торпедо» победило англичан 5:0, «Чертаново» - 7:0, любительский ФК КФ - 2:1.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак» назвал соперника на 3 июля
Вчера, 20:42 Комментарии14
«Спартак» показал моменты, оставшиеся за кадром дерби с ЦСКА
Вчера, 17:05 ВидеоКомментарии16
«Уфа» объявила соперников на втором сборе в Австрии
30 июня Комментарии2
«Спартак» vs ЦСКА. Кто победит в дерби?
29 июняВадим Багров в блоге Магический шарКомментарии20
Тульский «Арсенал» обыграл «Ваккер» в товарищеском матче
29 июня Комментарии4
«Зенит» минимально обыграл «Црвену Звезду»
29 июня Комментарии52
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 686
30 июня в 08:29
Трудности перевода ...заставили баскетбольную команду из славного города Шеффилда играть в футбол с Торпедо,Казанкой,ФК КФ и Чертаново.....
Казус выяснился лишь в аэропорту....когда англичане улетали домой....
Но это не делает доблестные победы наших славных клубов над англичанами менее историческими и значимыми событиями...
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   29 / 686
30 июня в 03:49
Это был матч года.
ЮЗИК
ЮЗИК
   192 / 686
29 июня в 23:14
Шеффилд походу липовый!
13 RUS
13 RUS
   226 / 686
29 июня в 22:08
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       53 / 686
    29 июня в 21:47
    Английскому клубу 161 год!
    Никакого уважения...
    АС35
    АС35 ответил Так Себе Аналитик
       14 / 686
    29 июня в 21:21
    Ну клеркам и водопроводчикам по фану было, думаю, поездить, поиграть с соперниками намного сильнее их любительского дивизиона. Другое дело, зачем в таких матчах играть дублю "Локомотива", они же профи другого уровня совсем.
    Вот и я об этом, о Локомотиве. Зачем Локомотиву играть с соперником, который вовсе не соперник, а мальчики для битья, дворовая команда.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       12 / 686
    29 июня в 21:13
    Ну очень гостеприимно приняли старейший клуб!!!
    КЭТиК
    КЭТиК
       91 / 686
    29 июня в 21:07
    Приехали мазохисты из Шеффилда.
    beefs
    beefs
       66 / 686
    29 июня в 21:06
    издеваются над старейшим клубом...
    pomor45
    pomor45
       100 / 686
    29 июня в 20:59
    «Шеффилд» (англ. Sheffield Football Club) — английский футбольный клуб из одноимённого города. Наиболее известен тем, что является самым старым клубом в мире из ныне существующих, он был основан в 1857 году[1х2]. Прозвище команды — «Клуб» (англ. The Club). В настоящее время выступает в восьмом по значимости дивизионе Англии.
    drug01
    drug01
       69 / 686
    29 июня в 20:41
    Молодцы!
    parallels
    parallels
       5 / 686
    29 июня в 20:26
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил АС35
         10 / 686
      29 июня в 20:24
      Что такие матчи дают)
      Ну клеркам и водопроводчикам по фану было, думаю, поездить, поиграть с соперниками намного сильнее их любительского дивизиона.

      Другое дело, зачем в таких матчах играть дублю "Локомотива", они же профи другого уровня совсем.
      Эллочка
      Эллочка
         74 / 686
      29 июня в 20:24
      шефилд приехал всем давать
      АС35
      АС35
         14 / 686
      29 июня в 20:20
      Что такие матчи дают)
      Kresi frok
      Kresi frok
         153 / 686
      29 июня в 20:20
      Пацаны побегали, глотнули воздух расии матушки. Пора домой, в ЕС , там по кайфу..
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100