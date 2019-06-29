Дубль «Локомотива» забил 9 голов «Шеффилду»

Дубль «Локомотива» «Казанка» разгромил «Шеффилд» со счетом 9:1 в товарищеском матче.
Напомним, что «Шеффилд» провел в России четыре игры и во всех четырех играх потерпел поражения. «Торпедо» победило англичан 5:0, «Чертаново» - 7:0, любительский ФК КФ - 2:1.
Казус выяснился лишь в аэропорту....когда англичане улетали домой....
Но это не делает доблестные победы наших славных клубов над англичанами менее историческими и значимыми событиями...
Казус выяснился лишь в аэропорту....когда англичане улетали домой....
Но это не делает доблестные победы наших славных клубов над англичанами менее историческими и значимыми событиями...
Никакого уважения...
Никакого уважения...
Другое дело, зачем в таких матчах играть дублю "Локомотива", они же профи другого уровня совсем.
Другое дело, зачем в таких матчах играть дублю "Локомотива", они же профи другого уровня совсем.