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Шаронов: «Сутормин может сыграть на любом фланге атаки»

29 июня 2019, 20:46

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал переход в команду игроков Алексея Сутормина, Сильвие Бегича и Зурико Давиташвили.

В первую очередь это командные игроки, что очень важно. Сутормин – игрок с большим потенциалом, который может сыграть на любом фланге атаки. Давиаташвили обладает хорошей техникой для работы на маленьких пространствах. Два этих игрока – это хорошие усиление для нашей атаки. Бегич обладает всеми качествами, чтобы укрепить наш центр защиты, плюс знает наш чемпионат.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
   411 / 686
30 июня в 00:08
Как хорошо без Бердыева !
pomor45
pomor45
   100 / 686
29 июня в 21:11
Потенциал - это всё равно, что рюкзак с камнями за спиной.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   29 / 686
29 июня в 20:57
Теперь уже только в пердиве.
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