Шаронов: «Сутормин может сыграть на любом фланге атаки»

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» прокомментировал переход в команду игроков , и .

В первую очередь это командные игроки, что очень важно. Сутормин – игрок с большим потенциалом, который может сыграть на любом фланге атаки. Давиаташвили обладает хорошей техникой для работы на маленьких пространствах. Два этих игрока – это хорошие усиление для нашей атаки. Бегич обладает всеми качествами, чтобы укрепить наш центр защиты, плюс знает наш чемпионат.