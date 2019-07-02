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Зе Луиш: «Решили, что для обеих сторон мой переход пойдет на пользу»

сегодня, 19:04

Нападающий Зе Луиш, покинувший «Спартак» ради перехода в «Порту», рассказал об уходе из московского клуба.

Очень непросто оставлять «Спартак» сейчас, после четырех лет работы здесь. Это были четыре года счастья, четыре года радости. Но пришло время ставить перед собой новые цели и делать новые вызовы.

Думаю, это был важный шаг — как для меня, так и для «Спартака». Мы пришли к соглашению, в результате которого решили, что для обеих сторон мой переход пойдет на пользу.

Сейчас испытываю смешанные чувства. Здесь у меня много друзей, были прекрасные отношения со всеми в клубе, им тоже было непросто прощаться, но футбол он такой, нужно продолжать идти дальше.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 680
сегодня в 22:10
Респект
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   363 / 680
сегодня в 22:08
Поди паспорт нашел у фидуна в кабинете))
Сп62
Сп62
   145 / 680
сегодня в 21:13
Думаю, что для истиных болельщиков, Зе уходит больше с плюсами, чем с минусами. Зе спасибо, будем болеть за тебя в Порто.
Miaf
Miaf
   82 / 680
сегодня в 21:01
Удачи
КЭТиК
КЭТиК
   129 / 680
сегодня в 20:17
Похоже просто пришел более сильный игрок.
Caniggia
Caniggia
   147 / 680
сегодня в 20:07
Самый счастливый день у Зелуиша за 4 года и не очень удачный для Порту.
LOpp
LOpp
   8 / 680
сегодня в 19:52
Прощай Зе!
mat73
mat73
   139 / 680
сегодня в 19:43
Как-то резко неожиданно
cska1948
cska1948
   47 / 680
сегодня в 19:39
Кто сейчас в СпаМе пресс-секретарь? Хорошо излагает!
beefs
beefs
   59 / 680
сегодня в 19:39
Рынок есть рынок, такова жизнь...
cska plus
cska plus
   4 / 680
сегодня в 19:36
Сложно оставлять тарасовсое гетто.
DXTK
DXTK
   240 / 680
сегодня в 19:10
хоть будет постоянно играть в ЛЧ....... а не шарахатся в ЛЕ от всяких аеков....

PS Хотя Порту завсегдатый клиент Ливерпуля, так что после Спартака не почувствует разницу....
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   20 / 680
сегодня в 19:10
Банифаций хоть с нормальным клубом поиграет в ЛЧ, а то все время только позорился с пищевиком!
Bладимиp
Bладимиp
   132 / 680
сегодня в 19:10
Порту еще не раз об этом пожалеет, как и Севилья.
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