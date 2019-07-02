Шейдаев: «Буду стремиться помочь „Динамо“ в новом сезоне»

Нападающий поделился впечатлениями от перехода в московское «Динамо».

Я очень рад переходу сюда. Хочу помочь легендарному клубу занять как можно более высокое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и попасть в еврокубки. Переговоры были недолгими, я всё обдумал, поговорил с родителями, с семьей, и вот я здесь. Общался и с главным тренером – самые приятные впечатления. Ставлю ли я перед собой какие-либо персональные цели? У нападающего цель — это ворота соперника. Своей игрой через голы и результативные передачи буду стремиться помочь «Динамо»!