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Шейдаев: «Буду стремиться помочь „Динамо“ в новом сезоне»

сегодня, 17:30

Нападающий Рамиль Шейдаев поделился впечатлениями от перехода в московское «Динамо». 

Я очень рад переходу сюда. Хочу помочь легендарному клубу занять как можно более высокое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и попасть в еврокубки. Переговоры были недолгими, я всё обдумал, поговорил с родителями, с семьей, и вот я здесь. Общался и с главным тренером – самые приятные впечатления. Ставлю ли я перед собой какие-либо персональные цели? У нападающего цель — это ворота соперника. Своей игрой через голы и результативные передачи буду стремиться помочь «Динамо»!

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   527 / 680
сегодня в 21:47
ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ??? Непонятно вообще что исполняют
1 команда
1 команда
   169 / 680
сегодня в 18:10
Много вас помогающих, а воз и ныне там.
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