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«Зенит» разорвал контракт с Маркизио

вчера, 19:36

Пресс-служба «Зенита» сообщила об уходе из команды полузащитника Клаудио Маркизио. Стороны расторгли контракт, который действовал до лета 2020 года.

Напомним, что Маркизио выступал за «Зенит» с прошлого лета. В минувшем сезоне 33-летний хавбек испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего принял участие лишь в 9 матчах РПЛ и забил два гола.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:59
Наблюдаю картину мМиллер в истерике рвет контакт Маркиза. Бгггг
Duke_dp
Duke_dp
сегодня в 02:48
Эффективнее было бы вернуть Данни, хотя бы на банку и/или Халка.
Расул Манаев
Расул Манаев ответил Хороший Малый
сегодня в 02:39
Чужие или наши с тобой?( народное достояние еть
Расул Манаев
Расул Манаев ответил parallels
сегодня в 02:37
У Зенита нету спонсоров, у него есть госхозяин, до газпрома, в лице Миллера, мне нравился этот самобытный клуб
Казанский
Казанский ответил parallels
   160 / 686
сегодня в 02:31
достался клубу бесплатно, з/п платили спонсоры - какие вопросы? просто клуб решил расчистить место в заявке.
А кто спонсоры?
spartach n1
spartach n1
   2 / 686
сегодня в 00:50
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил spartach n1
   482 / 686
сегодня в 00:24
Главное, что он-известный европеец, ведь Зенит не подписывает ноунеймов легионеров-зулусов.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил JackNorz
   8 / 686
вчера в 23:58
Пенсионеры и рабочий класс, блатные короче
25процентный клоун
25процентный клоун ответил spartach n1
   8 / 686
вчера в 23:57
15 руб в секунду(
1asss
1asss ответил spartach n1
вчера в 23:44
Опять бомжи опорфунились,больничные оплатили,теперь ещё неустойку сумма которой тайна покрытая матом ! Вот они липовые починены !
с вашим 5-м местом не сравнить
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил LOpp
вчера в 23:39
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил spartach n1
    вчера в 23:36
    Ага
    То же самое, что глушак получал в Спартаке 15 млн евриков в год
    Самому то не стыдно верить в байки придуманные в тарасовке?
    DNK74_02
    DNK74_02
    вчера в 23:28
    Попутного в сра..!
    spartach n1
    spartach n1
       2 / 686
    вчера в 23:04
    spartach n1
    spartach n1 ответил JackNorz
       2 / 686
    вчера в 23:03
    Что за спонсоры?
    Пенсионный фонд России.
    spartach n1
    spartach n1
       2 / 686
    вчера в 22:50
    Опять бомжи опорфунились,больничные оплатили,теперь ещё неустойку сумма которой тайна покрытая матом !
    Вот они липовые починены !
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответил LOpp
       290 / 686
    вчера в 22:43
    5 млн евро зарплата, 9 матчей, 2 года. Голодные пенсионеры довольны.
    Ну а простые россияне пускай дальше собирают всем миром,на лечение детей за границей,на помощь людям пострадавшим от наводнения в иркутской области,на дрова пенсионерам и.т.д. пока чисто ,,все народное достояние,, во главе с миллером,играют в футбольный менеджер и тратят деньги на ФК,,проект,,
    А маркизио красавец, 5 миллионов евро положил в карман,не напригавшись, и уехал дальше жить в своё удовольствие.
    JackNorz
    JackNorz ответил parallels
       147 / 686
    вчера в 22:26
    Что за спонсоры?
    parallels
    parallels ответил MACBARTON
       5 / 686
    вчера в 22:22
    надо было изначально на год подписывать дураки
    достался клубу бесплатно, з/п платили спонсоры - какие вопросы? просто клуб решил расчистить место в заявке.
    MACBARTON
    MACBARTON
       604 / 686
    вчера в 22:18
    надо было изначально на год подписывать дураки
    112910415
    112910415
       44 / 686
    вчера в 22:15
    и зачем отпустили легендарного ?
    ещё два-три года на больничном, и спортсмен смог бы твёрдо стоять на ногах, ходить...даже бегать иногда
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил nikolah
       8 / 686
    вчера в 22:08
    да это шютка была)) а коняхам нужно искать кипера,без шуток
    дурман
    дурман ответил Хороший Малый
       206 / 686
    вчера в 22:00
    Пока есть такие граждане как ты, Миллеры да Ротенберги будут жить хорошо
    ermak6848
    ermak6848
       205 / 686
    вчера в 22:00
    давно пора надо было избавиться
    mihaluch
    mihaluch
       42 / 686
    вчера в 21:57
    Правильное решение.
    Karkaz
    Karkaz
       275 / 686
    вчера в 21:56
    В Зенит на заработки едут, давно обыденное дело
    maiklvizit
    maiklvizit
       595 / 686
    вчера в 21:54
    Черт поганый заработал кучу денег...а на операции детям ..всем миром собираем. Господин Миллер ....как же ?
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       37 / 686
    вчера в 21:53
    А у свиней колбасит, педру забыли.
    Аксинья
    Аксинья
       56 / 686
    вчера в 21:51
    Баклан баклану друг, товарищ и корм...
    4RT
    4RT
       584 / 686
    вчера в 21:34
    Были ни кому не нужные понты и пыль в глаза
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