«Зенит» разорвал контракт с Маркизио

Пресс-служба «Зенита» сообщила об уходе из команды полузащитника Клаудио Маркизио. Стороны расторгли контракт, который действовал до лета 2020 года.
Напомним, что Маркизио выступал за «Зенит» с прошлого лета. В минувшем сезоне 33-летний хавбек испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего принял участие лишь в 9 матчах РПЛ и забил два гола.
Повысишь или поддержишь?
Любители баек
Повысишь или поддержишь?
Любители баек
То же самое, что глушак получал в Спартаке 15 млн евриков в год
Самому то не стыдно верить в байки придуманные в тарасовке?
То же самое, что глушак получал в Спартаке 15 млн евриков в год
Самому то не стыдно верить в байки придуманные в тарасовке?
Вот они липовые починены !
Вот они липовые починены !
А маркизио красавец, 5 миллионов евро положил в карман,не напригавшись, и уехал дальше жить в своё удовольствие.
А маркизио красавец, 5 миллионов евро положил в карман,не напригавшись, и уехал дальше жить в своё удовольствие.
ещё два-три года на больничном, и спортсмен смог бы твёрдо стоять на ногах, ходить...даже бегать иногда
ещё два-три года на больничном, и спортсмен смог бы твёрдо стоять на ногах, ходить...даже бегать иногда