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Дзюба: «Гильерме, готовься. Я иду за тобой»

сегодня, 01:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив06.07.2019 в 19:00 Не начался

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в видеообращении пригласил болельщиков на матч за Суперкубок России, в котором петербургский клуб сыграет с «Локомотивом».

Всем привет, я Артём Дзюба. Скоро у нас матч за Суперкубок на новом стадионе «Динамо». Приглашаю всех, 6 июля. Там я ещё не забивал. Маринато Гильерме, готовься, я уже иду за тобой.

Ранее своими ожиданиями от предстоящего поединка поделился главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

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