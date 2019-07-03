Дзюба: «Гильерме, готовься. Я иду за тобой»

Нападающий «Зенита» в видеообращении пригласил болельщиков на матч за Суперкубок России, в котором петербургский клуб сыграет с «Локомотивом».

Всем привет, я Артём Дзюба. Скоро у нас матч за Суперкубок на новом стадионе «Динамо». Приглашаю всех, 6 июля. Там я ещё не забивал. Маринато Гильерме, готовься, я уже иду за тобой.