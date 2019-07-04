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Дриусси: «В своём амплуа лучшим считаю Неймара»

сегодня, 01:59

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал, как в прошлом сезоне воспринял перевод на левый фланг полузащиты.

Мне хорошо знакома эта позиция, в «Ривер Плейт» играл там целый год, поэтому старался выполнять просьбы тренера – использовать свободное пространство на фланге. К счастью, мне это удалось.

На перевод в полузащиту отреагировал хорошо, потому что для футболиста самое главное – выходить в стартовом составе. И я готов делать все, что в моих силах, на той позиции, где меня видит главный тренер.

Лучшим в своём амплуа считаю Неймара. Какая разница, что он бразилец, если круче него на левом краю атаки никого нет. Если говорить про правый край, там лучший – Месси.

Конечно, мне нравится забивать, но, если буду приносить пользу, отдавая голевые передачи – прекрасно. В какой-то момент примерил на себя роль ассистента, но потом вернулись и голы.

Напомним, в мае Дриусси забил 5 голов и был признан лучшим игроком «Зенита» в том месяце.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   126 / 690
сегодня в 03:19
Нестабилен.
Begemott
Begemott
   187 / 690
сегодня в 02:30
Так и есть.
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