Дриусси: «В своём амплуа лучшим считаю Неймара»

Нападающий «Зенита» рассказал, как в прошлом сезоне воспринял перевод на левый фланг полузащиты.

Мне хорошо знакома эта позиция, в «Ривер Плейт» играл там целый год, поэтому старался выполнять просьбы тренера – использовать свободное пространство на фланге. К счастью, мне это удалось.

На перевод в полузащиту отреагировал хорошо, потому что для футболиста самое главное – выходить в стартовом составе. И я готов делать все, что в моих силах, на той позиции, где меня видит главный тренер.

Лучшим в своём амплуа считаю Неймара. Какая разница, что он бразилец, если круче него на левом краю атаки никого нет. Если говорить про правый край, там лучший – Месси.

Конечно, мне нравится забивать, но, если буду приносить пользу, отдавая голевые передачи – прекрасно. В какой-то момент примерил на себя роль ассистента, но потом вернулись и голы.