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Дриусси: «Мы, аргентинцы, должны быть счастливы, что Месси – один из нас»

сегодня, 01:20
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия2 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал поражение своих соотечественников от команды Бразилии в полуфинале Кубка Америки (0:2).

Я лёг пораньше и проснулся как раз к началу игры – не мог пропустить её. Думаю, Аргентина провела один из лучших своих матчей на турнире – с прессингом, владением, голевыми моментами, с двумя пенальти, которые не поставили в ворота бразильцев. Но, к сожалению, футбол порой бывает очень несправедлив.

Слова поддержки Паредесу не писал. В такие тяжёлые моменты лучше не трогать человека и не множить его грусть – нужно позволить ему просто быть рядом с семьей, прийти в себя. Поговорим с ним позже. 

В том, что Месси вновь упустил трофей со сборной, нет никакого проклятия. Мы, аргентинцы, должны быть счастливы, что Лео – один из нас, что о нём говорит весь мир. Прекрасно знаем, что он значит для футбола. Самое лучшее в Месси то, что он никогда не сдаётся, ни в матчах за клуб, ни за сборную. Ему хочется надевать футболку национальной команды, он чувствует её – раньше не исполнял гимн, но все просили его делать это, и перед двумя последними встречами Лео пел. Слова «Лионель Месси – аргентинец» всегда будут вызывать у меня гордость.

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Все комментарии
Juve14
Juve14
сегодня в 03:35
Вы Аргентинцы должны проклинать тот день когда Месси выбрал сборную Аргентины а не Испании. То что Месси никогда не сдается - это чушь полная, опять ведь бросит сборную и уйдет как это делал. Безхарактерный безхребетный "лидер", от того и страдает сборная
амурец
амурец
   47 / 690
сегодня в 03:14
ну если нравиться без титулов в сборной то гордись
Wolf77785
Wolf77785
   357 / 690
сегодня в 02:49
Это точно! Хорошо сказал, про гениального игрока! Скоро будешь таким же в Зените!
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