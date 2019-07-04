Дриусси: «Мы, аргентинцы, должны быть счастливы, что Месси – один из нас»

Аргентинский нападающий «Зенита» прокомментировал поражение своих соотечественников от команды Бразилии в полуфинале Кубка Америки (0:2).

Я лёг пораньше и проснулся как раз к началу игры – не мог пропустить её. Думаю, Аргентина провела один из лучших своих матчей на турнире – с прессингом, владением, голевыми моментами, с двумя пенальти, которые не поставили в ворота бразильцев. Но, к сожалению, футбол порой бывает очень несправедлив.

Слова поддержки Паредесу не писал. В такие тяжёлые моменты лучше не трогать человека и не множить его грусть – нужно позволить ему просто быть рядом с семьей, прийти в себя. Поговорим с ним позже.

В том, что Месси вновь упустил трофей со сборной, нет никакого проклятия. Мы, аргентинцы, должны быть счастливы, что Лео – один из нас, что о нём говорит весь мир. Прекрасно знаем, что он значит для футбола. Самое лучшее в Месси то, что он никогда не сдаётся, ни в матчах за клуб, ни за сборную. Ему хочется надевать футболку национальной команды, он чувствует её – раньше не исполнял гимн, но все просили его делать это, и перед двумя последними встречами Лео пел. Слова «Лионель Месси – аргентинец» всегда будут вызывать у меня гордость.