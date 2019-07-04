Чалов: «Неприятно проигрывать три матча подряд»

Нападающий ЦСКА прокомментировал поражение «армейцев» от «Ростова» (1:2) в рамках Кубка «Матч Премьер». Все три встречи этого турнира московский клуб проиграл.

Это товарищеский турнир, где мы смотрим игровые связи, налаживаем взаимодействия. Конечно, всегда неприятно проигрывать, тем более три игры подряд. Я думаю, мы сделаем выводы из этих матчей, чтобы подойти к чемпионату в оптимальной форме и показывать тот футбол, который мы хотим.

Все команды-участники турнира были в равных условиях. Мы допустили ошибки, которые нужно убирать в будущем. Я думаю, что это даже хорошо, что сейчас мы увидели свои слабые стороны.