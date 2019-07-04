Червиченко: «Фернандо уже наигрался. Думаю, пора продавать»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном уходе из команды полузащитника Фернандо.

Стоит ли продавать Фернандо? Думаю, да. Он уже наигрался. Сказать, что Фернандо прямо горит и счастлив играть за «Спартак», я не могу. Футболист он, конечно, полезный, но это больше игрок эпизодов, он может отлично исполнить штрафной или отдать прекрасную передачу. Но это не в каждом матче. Думаю, что Фернандо - дорогой футболист, и если «Спартак» хочет делать до конца то, что задумал, то есть смену поколений с акцентом на своих воспитанников, тогда, тем более, это правильное расставание. Та группа футболистов, Зе Луиш и Фернандо, уже наигралась в «Спартаке», и ребят надо отпускать, чтобы они себя пробовали на новом месте.

Чтобы понять уровень игроков, надо давать им шанс. Помните, когда тот же Джикия приходил из «Амкара» - это был какой-то ужасный уровень. Я вообще не понимал, как такой человек может приходить в «Спартак». Но ему дали шанс, он раскрылся и сейчас является лучшим защитником России. Так и с Фернандо. Он уйдет и на его место кого-то поставят. Возможно, через два-три месяца мы увидим российского парня, который будет играть лучше, чем Фернандо.

Я бы не сказал, что уход Фернандо - это невосполнимая потеря, что игра только от него зависела. Было время, когда Фернандо выглядел не очень хорошо, и когда он в одиночку решал исход матча. Но сказать, что «Спартак» был фернандозависимым, это точно соврать.