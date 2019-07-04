Сборная США вышла в финал Кубка КОНКАКАФ, где сыграет с Мексикой

Сборная США одержала победу над Ямайкой в полуфинале Золотого Кубка КОНКАКАФ.
Нэшвилл, Теннесси, стадион Ниссан
Ямайка - США 1:3 (0:1)
Голы: Николсон 69 – МакКенни 9, Пулишич 52, Пулишич 87
Ямайка: Блэйк, Гектор, Лоуренс, Френсис, Пауэлл, Уильямс, Уотсон, Вассел (Льюис 83), Бэйли, Флеммингс (Николсон 65), Мэттокс (Браун 74).
Главный тренер: Уитмор Теодор.
США: Стеффен, Миазга, Лонг, Рим, Кэннон, Брэдли, Арриола (Ловитц 87), Пулишич, МакКенни, Алтидор (Зардес 56), Моррис (Ролдан 70).
Главный тренер: Берхальтер Грегг.
Предупреждения: МакКенни 31, Уотсон 39, Флеммингс 43, Алтидор 43, Вассел 49.
В финале турнира американская сборная встретится с Мексикой, переигравшей в овертайме Гаити (1:0).
Назло всем чертям!)))
Назло всем чертям!)))