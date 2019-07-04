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Сборная США вышла в финал Кубка КОНКАКАФ, где сыграет с Мексикой

сегодня, 07:55
ЯмайкаЛоготип футбольный клуб Ямайка1 : 3Логотип футбольный клуб СШАСШАМатч завершен

Сборная США одержала победу над Ямайкой в полуфинале Золотого Кубка КОНКАКАФ.

Нэшвилл, Теннесси, стадион Ниссан

Ямайка - США 1:3 (0:1)
Голы: Николсон 69 – МакКенни 9, Пулишич 52, Пулишич 87

Ямайка: Блэйк, Гектор, Лоуренс, Френсис, Пауэлл, Уильямс, Уотсон, Вассел (Льюис 83), Бэйли, Флеммингс (Николсон 65), Мэттокс (Браун 74).
Главный тренер: Уитмор Теодор.

СШАСтеффен, Миазга, Лонг, Рим, Кэннон, Брэдли, Арриола (Ловитц 87), Пулишич, МакКенни, Алтидор (Зардес 56), Моррис (Ролдан 70).
Главный тренер: Берхальтер Грегг.

Предупреждения: МакКенни 31, Уотсон 39, Флеммингс 43, Алтидор 43, Вассел 49.

В финале турнира американская сборная встретится с Мексикой, переигравшей в овертайме Гаити (1:0).

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Все комментарии
drug01
drug01
   70 / 687
сегодня в 08:40
Есть шанс!!! Завоевать приз!
Incredulous
Incredulous
   92 / 687
сегодня в 08:27
Если от Ямайки умудрились пропустить, то от Мексики пару-тройку точно схватят.
Vladimir808
Vladimir808
   170 / 687
сегодня в 08:14
Желаю Мексике крупной победы в финале!!!!
Назло всем чертям!)))
STVA 1
STVA 1
   33 / 687
сегодня в 08:12
Ожидаемо
11-и метровый
11-и метровый
   234 / 687
сегодня в 08:06
Кто платит, тот и заказывает музыку.
ДСА
ДСА
   179 / 687
сегодня в 08:02
Ямайка подкачала.
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