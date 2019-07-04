Ганчаренко: «Матч с „Ростовом“ было чем-то похож на все предыдущие»

Главный тренер ЦСКА подвел итоги турнира Кубок Матч Премьер, на котором армейцы проиграли все три матча.

Матч с «Ростовом» было чем-то похож на все предыдущие — пропускаем гол и пытаемся исправить эту ситуацию, отдаем очень много сил, у нас это не получается. Сейчас ситуация такая, что мы уже достаточно давно не одерживали побед, нам есть над чем подумать.

Структура игры та же — моментами неплохо атакуем, находим возможность обострять в отдельных эпизодах у ворот соперника. Допускаем ошибки в обороне, но это естественно — футбол базируется на ошибках. Если никто не будет ошибаться, то матчи будут заканчиваться со счетом 0:0.

У нас есть резерв, который мы должны использовать. Это касается и нашего состава — есть Марио, Влашич, Сигурдссон, который тоже пропустил почти весь предсезонный турнир. Кроме того, мы должны использовать внутренний резерв каждого футболиста, потому что у нас их немного. Задача — вытащить максимум из каждого по отдельности.