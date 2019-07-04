ГлавнаяНовости

Ганчаренко: «Матч с „Ростовом“ было чем-то похож на все предыдущие»

сегодня, 12:05

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги турнира Кубок Матч Премьер, на котором армейцы проиграли все три матча.

Матч с «Ростовом» было чем-то похож на все предыдущие — пропускаем гол и пытаемся исправить эту ситуацию, отдаем очень много сил, у нас это не получается. Сейчас ситуация такая, что мы уже достаточно давно не одерживали побед, нам есть над чем подумать.

Структура игры та же — моментами неплохо атакуем, находим возможность обострять в отдельных эпизодах у ворот соперника. Допускаем ошибки в обороне, но это естественно — футбол базируется на ошибках. Если никто не будет ошибаться, то матчи будут заканчиваться со счетом 0:0.

У нас есть резерв, который мы должны использовать. Это касается и нашего состава — есть Марио, Влашич, Сигурдссон, который тоже пропустил почти весь предсезонный турнир. Кроме того, мы должны использовать внутренний резерв каждого футболиста, потому что у нас их немного. Задача — вытащить максимум из каждого по отдельности.

Все новости
Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  ЦСКА  Ганчаренко Виктор
Источник: YouTube-канал ФК ЦСКАРедакция: Александр Акулич
Поделиться
Другие материалы по теме
Ганчаренко: «Важно подойти к новому сезону с ощущением опасности»
Сегодня, 12:08 Комментарии0
Рахимов - о Глушакове: «Я сторонник, чтобы меньше говорить и больше делать»
Сегодня, 11:31 Комментарии5
Газизов: «Если уфимец болеет за какой-то „Спартак“, это смешно»
Сегодня, 11:12 Комментарии59
Панченко: «Надеюсь, „Динамо“ начнет радовать своих болельщиков»
Сегодня, 10:33 Комментарии5
Рибалта: «Все знают: Маркизио – футболист высокого уровня»
Сегодня, 10:21 Комментарии2
Рибалта: «Перед „Зенитом“ стоит задача сделать акцент на российский рынок»
Сегодня, 10:12 Комментарии10
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100