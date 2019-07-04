ГлавнаяНовости

Ганчаренко: «Важно подойти к новому сезону с ощущением опасности»

сегодня, 12:08

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал об ожиданиях от нового сезона РПЛ.

Важно подойти к новому сезону с ощущением опасности, которое у нас отсутствовало во время предыдущего возобновления чемпионата, когда мы играли с тульским «Арсеналом».

Что касается перспектив Звонимира Шарлия — у нас есть проблемы у Васина и Магнуссона, поэтому мы вынужденно сместили его на левый фланг. В центре обороны он смотрелся очень надежно, выигрывает много единоборств, у него хорошая скорость для центрального защитника. Он работает двумя ногами, ему нужно изучить особенности чемпионата, где много стыков, агрессии и единоборств и быть к этому готовым. Он говорит, что готов бороться за стартовый состав? Чем более амбициозен футболист, тем лучше для нас.

Насчет ротации на вратарской позиции — даже на таких полуофициальных мы не можем постоянно использовать Акинфеева, нужно дать шанс и Помазуну. А самому Игорю нужно давать паузы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тихонов: «Не думаю, что „Краснодар“ позволит „Спартаку“ выиграть в 2 мяча»
Сегодня, 14:08 Комментарии1
Ари рассказал о проблемах расизма в России
Сегодня, 13:31 Комментарии4
Ари: «9 мая для меня – один из главных дней в году»
Сегодня, 13:24 Комментарии8
Чалов: «Три поражения ЦСКА - это даже хорошо»
Сегодня, 12:36 Комментарии23
Агент Боккетти опроверг слухи о переходе игрока в «Верону»
Сегодня, 12:19 Комментарии4
Ганчаренко: «Матч с „Ростовом“ было чем-то похож на все предыдущие»
Сегодня, 12:05 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   119 / 698
сегодня в 13:47
Ну, судя по этим трем матчам, с опасностью у тебя все будет хоть отбавляй. Сейчас посмотрим на начало чемпионата.
Морозовский
Морозовский
   8 / 698
сегодня в 13:40
На шухере Игорь стоять будет?!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил cska plus
   237 / 698
сегодня в 13:30
Так и не понял какие проблемы у Магнуссона.
Действительно, если у него есть проблемы со здоровьем, то что он делает на поле?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   237 / 698
сегодня в 13:28
Насчет скорости у Шарлия, это реально смешно было видеть вчера как от него убегали игроки Ростова как от стоячего. Ничего хорошего в нем пока не вижу, а за 3 мачта хоть что-то да можно было бы разглядеть, но увы. Когда Бекао пришел, сразу было видно - скала, а этот не пойми что. Та же ситуация по Нисимуре - игрок уже достаточно времени провел в клубе, а выглядит беспомощно, такого нельзя выпускать в основе, он занимает чье-то место, тем более легионер, а скоро изменят лимит. Обляков возомнил, что он умеет подавать стандарты, Ахметов уворачивается от летящего мяча, при том, что играет опорника. Вот на таких и "опирается" эта шаткая конструкция. Единственный, кто смотрелся прилично из полевых - Марио Фернандес, еще местами Чалов, но ему приходилось бегать по всему полю в поисках мяча. В первом матче Ефремов понравился, но он получил травму позвоночника и теперь ходит в корсете. Остальные играли безобразно. Постоянный брак в передачах, отсутствие взаимопонимания. Может их там физически загоняли, допускаю. Поглядим, пока ожидания тревожные.
Jum13
Jum13
   30 / 698
сегодня в 13:27
Удачи в чемпионате и ЛЕ! Верю в команду!
112910415
112910415
   40 / 698
сегодня в 13:10
надо для начала как-то отделаться от ощущения катастрофы..
Великолепный
Великолепный
   24 / 698
сегодня в 13:00
Может и прав Ганчаренко
Ощущение опасности может подстегнуть молодежь перед сезоном.
Помнится спартак зимой аыиграл кубок Канделаки, и чем это потом для них в чемпионате и еврокубках закончилось все помнят.
spartakus50
spartakus50
   327 / 698
сегодня в 12:52
У меня есть ощущение, что к дерби со Спартаком, настрой у ЦСКА будет как всегда сверх высокий. Лучше бы Спартак проиграл товарняк. А теперь попробуй соберись на официальном уровне)))
spartakus50
spartakus50
   327 / 698
сегодня в 12:47
Тренер хороший. Творческий, не паникер.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил cska plus
   15 / 698
сегодня в 12:42
Макрец у него, че еще может быть у коня)
cska plus
cska plus
   7 / 698
сегодня в 12:36
Так и не понял какие проблемы у Магнуссона.
particular
particular
   4 / 698
сегодня в 12:32
У болельщиков ощущение опасности уже ощущается..:))
Несмотря на все проблемы, необходимо стартовать с 5-6 побед, а там дальше и ситуация прояснится и ощущение будет не таким острым..:))
drug01
drug01
   75 / 698
сегодня в 12:20
Будет много трудностей
BenderBender
BenderBender
   212 / 698
сегодня в 12:18
Ощущение опасности появилось после трёх проё...ых матчей?)))
VIPded
VIPded
   157 / 698
сегодня в 12:17
Удачи ЦСКА!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100