Ганчаренко: «Важно подойти к новому сезону с ощущением опасности»

Главный тренер ЦСКА рассказал об ожиданиях от нового сезона РПЛ .

Важно подойти к новому сезону с ощущением опасности, которое у нас отсутствовало во время предыдущего возобновления чемпионата, когда мы играли с тульским «Арсеналом».

Что касается перспектив Звонимира Шарлия — у нас есть проблемы у Васина и Магнуссона, поэтому мы вынужденно сместили его на левый фланг. В центре обороны он смотрелся очень надежно, выигрывает много единоборств, у него хорошая скорость для центрального защитника. Он работает двумя ногами, ему нужно изучить особенности чемпионата, где много стыков, агрессии и единоборств и быть к этому готовым. Он говорит, что готов бороться за стартовый состав? Чем более амбициозен футболист, тем лучше для нас.

Насчет ротации на вратарской позиции — даже на таких полуофициальных мы не можем постоянно использовать Акинфеева, нужно дать шанс и Помазуну. А самому Игорю нужно давать паузы.