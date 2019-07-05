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«Реал» ждет от Погба решительных действий

сегодня, 10:44

По информации испанского издания Mundo Deportivo, «Реал» внимательно следит за тем, что случится с Полем Погба в ближайшие дни. Зинедин Зидан очень просит Флорентино Переса приобрести французского хавбека этим летом, при этом «королевский клуб» не готов платить за него запрошенные 170 млн евро.

«Сливочные» рассчитывают, что Погба сам проявит инициативу, чтобы сбросить возможную сумму трансфера хотя бы до 150 млн евро.

Погба не присоединился 1 июля к тренировкам «Манчестер Юнайтед», поскольку получил разрешение от клуба. В эти выходные манкунианцы отправляются в австралийское турне и Азию, но полузащитник не собирается лететь с командой. «Реал» ждет, что Погба подаст официальный запрос на трансфер. Если француз не окажет давления на английский клуб, переход может не состояться.

Ранее сообщалось, что игроки МЮ настаивают на уходе Погба.

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Bavaria_M
Bavaria_M
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сегодня в 10:55
Ох риал слил все бабло на судей, что нет каких то 20 млн, этих копеек для них, и банки видать больше не дают кредиты бедняжки(
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