Брат Арнаутовича: «Марко – не скот, чтоб выставлять его на базаре»

Даниэль Арнаутович, брат и агент нападающего «Вест Хэма» , прокомментировал ситуацию с возможным переходом форварда в «Шанхай СИПГ». По информации источника из лондонского клуба, «Вест Хэм» был вынужден согласиться продать Арнаутовича по низкой цене из-за поведения футболиста.

Марко – не корова и не лошадь, чтоб выставлять его на базаре. Он высококлассный футболист, которого «Вест Хэм» просто использует. Они видят в нём лишь возможность заработать.

«Вест Хэм» пытался избавиться от Марко вплоть до последней минуты январского трансферного окна и продолжает это делать прямо сейчас. Для них он просто товар.

«Вест Хэм» продолжает вести переговоры с китайским клубом. Марко всё ещё выставлен на продажу, и вопрос лишь в том, сколько денег «Вест Хэм» сможет на нём заработать.