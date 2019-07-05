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Брат Арнаутовича: «Марко – не скот, чтоб выставлять его на базаре»

сегодня, 07:25

Даниэль Арнаутович, брат и агент нападающего «Вест Хэма» Марко Арнаутовича, прокомментировал ситуацию с возможным переходом форварда в «Шанхай СИПГ». По информации источника из лондонского клуба, «Вест Хэм» был вынужден согласиться продать Арнаутовича по низкой цене из-за поведения футболиста.

Марко – не корова и не лошадь, чтоб выставлять его на базаре. Он высококлассный футболист, которого «Вест Хэм» просто использует. Они видят в нём лишь возможность заработать.

«Вест Хэм» пытался избавиться от Марко вплоть до последней минуты январского трансферного окна и продолжает это делать прямо сейчас. Для них он просто товар.

«Вест Хэм» продолжает вести переговоры с китайским клубом. Марко всё ещё выставлен на продажу, и вопрос лишь в том, сколько денег «Вест Хэм» сможет на нём заработать.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 07:57
Если остальные игроки тоже им недовольны, то скот, однозначно.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:45
Клуб это же и коммерческий проект в Англии. Не будут же они высококлассного футболиста задарма отдавать
cska plus
cska plus
сегодня в 07:39
Не знаю как насчёт скота, но Даниэлю как агенту должно быть известно, что футболист для клуба это товар и зачастую на них зарабатывают деньги.
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