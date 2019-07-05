«Торпедо» взяло в аренду защитника «Ахмата»

сегодня, 11:47

Состав «Торпедо» пополнил защитник «Ахмата» . Московский клуб арендовал 21-летнего футболиста на один сезон.

«Через какое-то время после завершения чемпионата, когда уже был в отпуске, мне позвонил Сергей Игнашевич. Мы поговорили, Сергей Николаевич поделился со мной своим видением команды, рассказал об амбициях клуба на предстоящий сезон. Дальше уже решение было за мной, и как видите, я здесь.

Впечатления отличные. Очень рад, что выбрал именно „Торпедо“, и рад был сегодня присоединиться к команде.

Не считаю переход в клуб ФНЛ понижением в классе. Я достаточно молодой футболист, и переход в „Торпедо“ для меня – шанс окрепнуть и более сильным вернуться в главную лигу страны», - рассказал игрок.

В минувшем сезоне Калошин представлял цвета «Анжи». Сообщалось, что у оборонца была самая маленькая зарплата в клубе.