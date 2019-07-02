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«Зенит» отозвал Полоза из «Ростова»

сегодня, 20:51

Пресс-служба «Ростова» сообщила, что нападающий Дмитрий Полоз покинул сбор команды в Австрии. Футболиста отозвал «Зенит».

Форвард в минувшем сезоне принял участие в 27 матчах РПЛ за «Рубин», в котором выступал на правах аренды, забил 5 голов и отдал одну голевую передачу. Ходили слухи, что Полоз может продолжить карьеру в «Сочи».

Также расположение «Ростова» покинул Ричи Эннин.

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   397 / 680
сегодня в 23:06
Обсент, ты одно из двух) скорее всего второе, но ты и первого не слышал)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   397 / 680
сегодня в 23:05
Ростов, Рубин, Зенит... а что в итоге?
Absinthe5
Absinthe5
   121 / 680
сегодня в 22:48
    Ravshan878
    Ravshan878
       15 / 680
    сегодня в 22:31
    Издевательство. Как шариков тюда сюда бегает.Не чего было отпускать.Я думаю ему очень комфортно в Ростове.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       13 / 680
    сегодня в 22:24
    Похоже, нашли покупателя?!?
    ildar_3871
    ildar_3871 ответил Лакшери
       392 / 680
    сегодня в 22:21
    Его забирают чтобы продать с концами
    не , посадят на лавку !
    Danila Selin
    Danila Selin ответил Заполярный
       385 / 680
    сегодня в 22:15
    Сколько уже футболистов загубил зенит. А они все лезут и лезут в этот проект как мухи на коричневое. Не футбол у них в голове, а доллары.
    Не завидуйте. В ваш проект уже вообще ничем не заманить спортсменов.
    Заполярный
    Заполярный
       87 / 680
    сегодня в 22:09
    Сколько уже футболистов загубил зенит. А они все лезут и лезут в этот проект как мухи на коричневое. Не футбол у них в голове, а доллары.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответил Лакшери
       157 / 680
    сегодня в 22:07
    Его забирают чтобы продать с концами
    Год по контракту, Зенит не Ростов бесплатно игрока с контрактом отпускать не будет!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 680
    сегодня в 22:00
    Легенда вернулась
    ermak6848
    ermak6848
       177 / 680
    сегодня в 22:00
    быстрее всего уйдёт в трансферном окне...
    Лакшери
    Лакшери
       118 / 680
    сегодня в 21:58
    Его забирают чтобы продать с концами
    Faustello
    Faustello
       5 / 680
    сегодня в 21:44
    При впаривании Ростову так расписали Полоза, что услышав описание Семак сказал:
    beefs
    beefs
       59 / 680
    сегодня в 21:42
    вот так гуляют из команды в команду а мы о каких то традициях рассказываем...
    Гавроша
    Гавроша
       100 / 680
    сегодня в 21:37
    Может научился, глядишь да забивать начнет.
    Levadia
    Levadia ответил Caniggia
       226 / 680
    сегодня в 21:30
    Ну понятно, Зеня в своем стиле, опять берёт игрока, чтобы посадить его на пару лет на лавку.
    Ну почему?
    Вполне возможно конкретное предложение от Сочи или другой вариант.
    удав
    удав
       126 / 680
    сегодня в 21:27
    значит покупки форварда ждать не стоит(
    pomor45
    pomor45
       91 / 680
    сегодня в 21:26
    Как всегда изобилие домыслов и ни одного путёвого.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       148 / 680
    сегодня в 21:25
    Может, и заиграет в Зените!
    борька
    борька
       78 / 680
    сегодня в 21:25
    Отзывают, и отдадуть а аренду на спасение путинского сочи
    Caniggia
    Caniggia
       147 / 680
    сегодня в 21:24
    Ну понятно, Зеня в своем стиле, опять берёт игрока, чтобы посадить его на пару лет на лавку.
    морозз
    морозз
       19 / 680
    сегодня в 21:21
    Удивляет конечно Зенит, но бомжи обычно так себя и ведут...скамейка длинная, сидят себе на ней и сидят! Но стыдно парни не за Зенит, стыдно за Гену Орлова...который с изрядной долей маразма сравнил великого Стрельцова со стулочником - зека отбывающим срок за идиотизм им проявленный!
    Сп62
    Сп62
       145 / 680
    сегодня в 21:18
    Ну понятно, когда для нашей сборной. Но для Зенита?
    kastites
    kastites
       102 / 680
    сегодня в 21:16
    Брехня москалей
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       28 / 680
    сегодня в 21:16
    Ходили слухи. что Полоз может продолжить карьеру в «Сочи».

    Считаю вот это главным в статье. Идёт оптовая закупка, дают хорошие деньги...
    Nikola45
    Nikola45 ответил shlomo
       108 / 680
    сегодня в 21:15
    Ну и 3 он нужен????????че в ФНЛ Зеня собрался играть....
    Продать! Думать нужно!
    shlomo
    shlomo
       51 / 680
    сегодня в 21:13
    Ну и 3 он нужен????????че в ФНЛ Зеня собрался играть....
    Palex
    Palex ответил Roger Young
       237 / 680
    сегодня в 21:08
    пока все решения принятые Зенитом радуют. Все логично и правильно.
    Это решение,чем радует? Или это ирония?
    particular
    particular
       9 / 680
    сегодня в 21:08
    Очередной виток в карьере Полоза, который стал угоден очередной смене вектора развития питерцев..:))
    Ведь, в аренде сложно подрасти до уровня, хотя бы, Обамеянга..:))
    Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель
       26 / 680
    сегодня в 21:02
    Зенит отозвал Полоза, подписал контракт с Быстровым и подарил Распил-арену детскому дому. А всё потому, что Сергей Богданович, отмечая получение приза лучшему тренеру, уснул лицом на клавиатуре офисного компьютера.
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