«Зенит» отозвал Полоза из «Ростова»

Пресс-служба «Ростова» сообщила, что нападающий Дмитрий Полоз покинул сбор команды в Австрии. Футболиста отозвал «Зенит».
Форвард в минувшем сезоне принял участие в 27 матчах РПЛ за «Рубин», в котором выступал на правах аренды, забил 5 голов и отдал одну голевую передачу. Ходили слухи, что Полоз может продолжить карьеру в «Сочи».
Также расположение «Ростова» покинул Ричи Эннин.
https://www.youtube.com/watch?v=-d4yu36M-LU
Вполне возможно конкретное предложение от Сочи или другой вариант.
Вполне возможно конкретное предложение от Сочи или другой вариант.
Считаю вот это главным в статье. Идёт оптовая закупка, дают хорошие деньги...
Считаю вот это главным в статье. Идёт оптовая закупка, дают хорошие деньги...
Ведь, в аренде сложно подрасти до уровня, хотя бы, Обамеянга..:))
Ведь, в аренде сложно подрасти до уровня, хотя бы, Обамеянга..:))