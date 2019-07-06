ГлавнаяНовости

Обухов: «Если забью гол „Спартаку“, праздновать не буду»

сегодня, 10:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи13.07.2019 в 19:00 Не начался

Воспитанник «Спартака» Владимир Обухов, пополнивший состав «Сочи» этим летом, заявил, что не станет праздновать гол в ворота «красно-белых». «Спартак» и «Сочи» встретятся в 1-м туре РПЛ нового сезона.

Забить «Спартаку» было бы приятно, но даже если получится так, что забью, то праздновать не буду. Мне не обидно, что в «Спартаке» сейчас дают дорогу молодым: у каждого своя дорога. Кому-то выпадает шанс, и он им пользуется, а кто-то нет. У всех всё по-разному, но никаких обид нет – просто так получилось. Возможно, тогда был другой период в «Спартаке», но разве на это стоит жаловаться? Тогда был тот момент, сейчас другой, но жизнь продолжается и надо двигаться вперёд. Посмотрим, вернусь ли в «Спартак», когда-нибудь мне бы хотелось вернуться. Всё будет зависеть только от меня. Сейчас же все мои мысли связаны с «Сочи».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Обухов: «Вливаюсь в коллектив, налаживаю связи с партнёрами»
Сегодня, 10:07 Комментарии4
Кирьяков: «После ухода Промеса „Спартаку“ не хватало игроков вроде Бакаева»
Сегодня, 08:31 Комментарии24
Балахнин: «Нет ощущения, что „Ростов“ слишком закрытая команда»
Сегодня, 08:17 Комментарии14
Камболов: «У „Краснодара“ получились очень приятные сборы»
Сегодня, 08:08 Комментарии4
Магнуссон: «Главное, что во время турнира в Австрии никто не травмировался»
Сегодня, 02:18 Комментарии8
Игнатьев: «ЦСКА дважды обыграл „Реал“, а чем мы хуже?»
Сегодня, 01:20 Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   248 / 704
сегодня в 11:15
а если в свои забьет? отпразднует как следует?)))
Glodor
Glodor
   453 / 704
сегодня в 11:11
Стыдно за свиней по любому.
jilbar
jilbar
   244 / 704
сегодня в 11:08
Уже стало привычкой, что воспитанники свиней им и любят забивать.
starche
starche
   195 / 704
сегодня в 11:04
А ты пусти слезу, смешнее будет.
11-и метровый
11-и метровый
   64 / 704
сегодня в 11:02
Это уже давно никто не празднует, явление слишком обыденное.
Red blu
Red blu
   408 / 704
сегодня в 10:40
ТЫ ЗАБЕЙ. А МЫ ОТПРАЗДНУЕМ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100