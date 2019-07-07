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Ганчаренко: «Основные надежды возлагаем на Марадишвили»

сегодня, 14:03

Рулевой ЦСКА Виктор Ганчаренко на встрече с болельщиками команды рассказал, на кого из молодых футболистов рассчитывает в следующем сезоне. Также тренер поделился мнением о новичке «армейцев» Звонимире Шарлии.

Кто из молодых сверкнет в новом сезоне? Всё зависит [от того], какую форму будут держать ребята. Хорошо проявляют себя Янов, Марадишвили. В первую очередь, последний. Он хорошо держит нагрузку. Основные надежды возлагаем на него.

Шарлия? Он неплохо ведет единоборства вверху и внизу. У него хорошие короткие, длинные и средние передачи. То есть он делает всё, что и должен современный защитник. Но ему еще есть что улучшать.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   12 / 746
сегодня в 14:53
Проследил за Марадишвили он неплохо выглядит.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 746
сегодня в 14:29
Марадишвили действительно неплохо себя проявил в межсезонье!!!
Удачи парню!!!
Faustello
Faustello ответил МКС
   5 / 746
сегодня в 14:27
То есть Чалов с сопляковым больше не в счет?
Да нет же, просто они уже мэтры и легенды, а речь о молодых ))
МКС
МКС
   21 / 746
сегодня в 14:04
То есть Чалов с сопляковым больше не в счет?
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