Ганчаренко: «Основные надежды возлагаем на Марадишвили»

Рулевой ЦСКА на встрече с болельщиками команды рассказал, на кого из молодых футболистов рассчитывает в следующем сезоне. Также тренер поделился мнением о новичке «армейцев» .

Кто из молодых сверкнет в новом сезоне? Всё зависит [от того], какую форму будут держать ребята. Хорошо проявляют себя Янов, Марадишвили. В первую очередь, последний. Он хорошо держит нагрузку. Основные надежды возлагаем на него.

Шарлия? Он неплохо ведет единоборства вверху и внизу. У него хорошие короткие, длинные и средние передачи. То есть он делает всё, что и должен современный защитник. Но ему еще есть что улучшать.