Сутормин прошел медосмотр для «Зенита»

Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин, как предполагалось ранее, сегодня прошел медицинское обследование для «Зенита». В ближайшее время футболист подпишет контракт с петербургским клубом.
Напомним, что Сутормин совсем недавно перешел в «Рубин» из «Оренбурга».
Зенита им достанутся.
Зенита им достанутся.
У Сутормина уникальный набор: он второй игрок «Оренбурга» по количеству ударов, передач под удар и отборов за 90 минут. Алексей сильно отличается от российских игроков, собранных в «Зените»: Кузяев и Ерохин так же универсальны, но не так быстры и остры в контратаках.
Сутормин входит в 15 самых активных дриблеров лиги
Сутормин третий в лиге по попыткам отбора — 113 Хавбек «Оренбурга» единственный атакующий футболист среди 15 лучших по этому показателю. Остальные — либо защитники, либо опорники.
Достойно навешивает и простреливает с флангов.
Удачи парню !!!
П.С. Если не перейдёт...у меня есть такая же подборка,только с его недостатками....))
У Сутормина уникальный набор: он второй игрок «Оренбурга» по количеству ударов, передач под удар и отборов за 90 минут. Алексей сильно отличается от российских игроков, собранных в «Зените»: Кузяев и Ерохин так же универсальны, но не так быстры и остры в контратаках.
Сутормин входит в 15 самых активных дриблеров лиги
Сутормин третий в лиге по попыткам отбора — 113 Хавбек «Оренбурга» единственный атакующий футболист среди 15 лучших по этому показателю. Остальные — либо защитники, либо опорники.
Достойно навешивает и простреливает с флангов.
Удачи парню !!!
П.С. Если не перейдёт...у меня есть такая же подборка,только с его недостатками....))
Гыгыгыгыыыыыыы
Добро пожаловать в чемпионский клуб!
Гыгыгыгыыыыыыы
Добро пожаловать в чемпионский клуб!
Хороших игроков уж забрали Севилья,Ростов и Порту......
Хороших игроков уж забрали Севилья,Ростов и Порту......
Беспредел!
Поэтому белорусские и казахстанские клубы на отрез отказались переходить в РПЛ.
Даже в этих странах стыдно за Зенит.
Позор!
Беспредел!
Поэтому белорусские и казахстанские клубы на отрез отказались переходить в РПЛ.
Даже в этих странах стыдно за Зенит.
Позор!