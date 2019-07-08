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Сутормин прошел медосмотр для «Зенита»

сегодня, 17:37

Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин, как предполагалось ранее, сегодня прошел медицинское обследование для «Зенита». В ближайшее время футболист подпишет контракт с петербургским клубом.

Напомним, что Сутормин совсем недавно перешел в «Рубин» из «Оренбурга».

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Все комментарии
beefs
beefs
   108 / 734
сегодня в 19:11
Поздравляем, Б. Ротенберг хвастался что в Локо завоевал три трофея, сидя на лавке, тоже ожидает и тебя, дружочек...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил LOpp
   23 / 734
сегодня в 18:57
Опа, губошлеб и зулус всё-таки были хорошими игроками?))
Несомненно....
Begemott
Begemott
   64 / 734
сегодня в 18:53
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       23 / 734
    сегодня в 18:53
    По общему числу забегов, продвигающих мяч, полузащитник «Оренбурга» входит в топ-5 в РПЛ.
    У Сутормина уникальный набор: он второй игрок «Оренбурга» по количеству ударов, передач под удар и отборов за 90 минут. Алексей сильно отличается от российских игроков, собранных в «Зените»: Кузяев и Ерохин так же универсальны, но не так быстры и остры в контратаках.
    Сутормин входит в 15 самых активных дриблеров лиги
    Сутормин третий в лиге по попыткам отбора — 113 Хавбек «Оренбурга» единственный атакующий футболист среди 15 лучших по этому показателю. Остальные — либо защитники, либо опорники.
    Достойно навешивает и простреливает с флангов.

    Удачи парню !!!

    П.С. Если не перейдёт...у меня есть такая же подборка,только с его недостатками....))
    LOpp
    LOpp ответил Jeck Denielse
       9 / 734
    сегодня в 18:40
    Опа, губошлеб и зулус всё-таки были хорошими игроками?))
    морозз
    морозз
       12 / 734
    сегодня в 18:39
    Медкомиссия признала годным к долгим месяцам прозябания на лавке, стыдно за Гену Орлова!
    Питер Ман
    Питер Ман ответил Jeck Denielse
       28 / 734
    сегодня в 18:38
    Вам то чего переживать......у вас и забирать некого.... Хороших игроков уж забрали Севилья,Ростов и Порту......
    Их лучшие игроки всегда в клубе - Лапочкин, Мешков, Карасев, Вилков, Иванов, Кукуян и т.д.
    Питер Ман
    Питер Ман
       28 / 734
    сегодня в 18:38
    Отлично, Зенит сказал рубин сделал.
    Гыгыгыгыыыыыыы
    Добро пожаловать в чемпионский клуб!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил LOpp
       23 / 734
    сегодня в 18:34
    С Дюковым и спонсором лиги газпром-нефть Зенит че хочет творит. Кого хочет забирает у любого клуба. Беспредел! Поэтому белорусские и казахстанские клубы на отрез отказались переходить в РПЛ. Даже в этих странах стыдно за Зенит. Позор!
    Вам то чего переживать......у вас и забирать некого....
    Хороших игроков уж забрали Севилья,Ростов и Порту......
    Союзник противников
    Союзник противников
       105 / 734
    сегодня в 18:29
    Рабство -унизительная вещь,и никакие миллионы не компенсируют ущербность личности и его подневольное положение.Поэтому в отрыве от хозяйской плётки,среди других,они и ведут себя как хозяева жизни.
    LOpp
    LOpp
       9 / 734
    сегодня в 18:27
    С Дюковым и спонсором лиги газпром-нефть Зенит че хочет творит. Кого хочет забирает у любого клуба.
    Беспредел!
    Поэтому белорусские и казахстанские клубы на отрез отказались переходить в РПЛ.
    Даже в этих странах стыдно за Зенит.
    Позор!
    Аксинья
    Аксинья
       22 / 734
    сегодня в 18:21
    Питерский воздух скорее всего окажется неблагоприятным для организма Сутормина и его отправят на Черноморский курорт...Не буду писать какой именно и так все знают...
    Garrincha58
    Garrincha58 ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
       231 / 734
    сегодня в 18:18
    Поменял футбол на лавочку,молодец что сказать,будете на троих с забалотным и маркизио раздавать в картишки))
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
         32 / 734
      сегодня в 18:02
      Поменял футбол на лавочку,молодец что сказать,будете на троих с забалотным и маркизио раздавать в картишки))
      rubinovyi2
      rubinovyi2 ответил Литейный 4
         36 / 734
      сегодня в 17:54
      Хоть не успел его туркмен попортить. Гыгыгы
      Если ты под туркменом подразумеваешь КББ,то мимо...,вот у вас был духовный наставник отец Грозовский,вот он попортил немало,за что и сел....)))
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил jilbar
         11 / 734
      сегодня в 17:48
      Зенит опять наступает на те же грабли, берет ширпотреб из пердивного рубина.
      Вдруг заиграет? Как накидает свиньям покер. Гыгыгы
      Литейный 4
      Литейный 4
         11 / 734
      сегодня в 17:47
      Хоть не успел его туркмен попортить. Гыгыгы
      jilbar
      jilbar
         125 / 734
      сегодня в 17:47
      Зенит опять наступает на те же грабли, берет ширпотреб из пердивного рубина.
      11-и метровый
      11-и метровый
         50 / 734
      сегодня в 17:43
      Завтра в пердивном рубине проходить будет, надоели с этим бревном.
      drug01
      drug01
         100 / 734
      сегодня в 17:43
      Годен.... На лавку...!
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