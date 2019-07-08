Сутормин прошел медосмотр для «Зенита»

сегодня, 17:37

Полузащитник «Рубина» , как предполагалось ранее, сегодня прошел медицинское обследование для «Зенита». В ближайшее время футболист подпишет контракт с петербургским клубом.

Напомним, что Сутормин совсем недавно перешел в «Рубин» из «Оренбурга».