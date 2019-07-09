Еськов рассудит «Зенит» и «Тамбов», а также другие назначения на 1-й тур

Роналду и Месси снова без «Золотого мяча» «Соккер.ру» не ждет от ФИФА и «France Football» смелости, но сожалеем, что в

Суперкубок порадовал! «Зенит» и «Локомотив» устроили шоу Красивые удары, решения и много голов – «Соккер.ру» радуется, что сезон открылся

«Краснодар» - чемпион, ЦСКА - последний «Соккер.ру» делает выводы после летнего кубка в Австрии, где «быки» в решающем

«Зенит» vs «Локомотив». Открытие сезона! Москвичи надеются на победу с третьей попытки, петербуржцы – на новый трофей.