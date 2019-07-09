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Еськов рассудит «Зенит» и «Тамбов», а также другие назначения на 1-й тур

сегодня, 15:54

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

12 апреля (пятница)

«Арсенал» — «Динамо»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

13 апреля (суббота)

«Урал» — «Уфа»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

«Спартак» — «Сочи»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

«Ростов» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

14 апреля (воскресенье)

«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

«Зенит» — «Тамбов»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

«Ахмат» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

15 апреля (понедельник)

«Локомотив» — «Рубин»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Сергей Французов (Москва).

Действующим чемпионом России является «Зенит».

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Все комментарии
unoejk
unoejk ответил LiveAdamsonM
   169 / 745
сегодня в 16:31
Добрый день. Такие вопросы не приветствуются (считаются флудом). Задавайте вопрос, а кто ответит - тот ответит.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   40 / 745
сегодня в 16:27
Судейский состав прежний.
В летнее окно никто не продан,никто не куплен.
Даже в аренду никто не ушёл и никто не повесил свисток на гвоздь.
Радует долголетие наших соловьёв.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 745
сегодня в 16:19
Спартак - Сочи ....Судья Москалев....)))))))).... ух.....)))))))))

Как же надо быть не уверенными в себе ....Чтоб после 6:0 в товарняке.....Стартуя дома против дебютанта лиги...подстраховываться клубным рефери...))))))))
Faustello
Faustello ответил Glodor
   6 / 745
сегодня в 16:11
В матче спартак-Сочи он стал известен с назначением Москалева.
Вы решили перестать в судеек вкладывать и поимели сразу +12 сформировав два клуба )))
Z. Kramer
Z. Kramer
   191 / 745
сегодня в 16:10
Еськов и Зенит? Тамбову можно и не приезжать в Санкт-Петербург.
Glodor
Glodor ответил Faustello
   162 / 745
сегодня в 16:06
Могли бы сразу и результаты опубликовать, Егоровцы то обеспечат )))
В матче спартак-Сочи он стал известен с назначением Москалева.
Магомедэмин Ибрагимов 1
Магомедэмин Ибрагимов 1
сегодня в 16:03
Апрель?
Faustello
Faustello
   6 / 745
сегодня в 16:01
Могли бы сразу и результаты опубликовать, Егоровцы то обеспечат )))
Лакшери
Лакшери
   49 / 745
сегодня в 16:00
Апреля) долго же нам ждать придётся
Begemott
Begemott
   51 / 745
сегодня в 15:57
Свиньи начинают москалевым, а закончат лампочкиным, ничего не меняется.
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